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Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Мы убедились, что можем играть на таком уровне»

Футболист «Динамо» U-19 подвел итоги поединка с «Интером» в Юношеской лиге УЕФА

  • 28.09.2017 08:55
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ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Автор первого гола «Динамо» U-19 в ворота миланского «Интера» в первом матче Юношеской Лиги УЕФА (2:2) Георгий Цитаишвили поделился эмоциями от игры.

- Мы убедились, что можем играть на таком уровне, против такой хорошей команды, как «Интер». Просто нам чуть-чуть не хватало сил в последние 20 минут. Тренеры говорили нам после отбора мяча играть в одно-два касания в середине поля, чтобы не тратить силы, чтобы нам хватало сил играть впереди. Но мы эту установку не всегда выполняли, поэтому так получилось, что сил на последние 20 минут не хватило.

- Твой гол – это отработанный на тренировках элемент?
- Да нет, Владимирович сказал мне «сузиться», хотя я все время играл шире. Я это сделал, первый раз за игру послушал, у меня оказался мяч, и я просто пробил в одно касание. Так что можно считать, что это гол Игоря Владимировича.

- Опыт выступлений в Юношеской Лиге УЕФА прошлого сезона вам помогает?
- У нас почти половина команды сегодня в первый раз играла в этом турнире. Я сыграл всего один матч – весной против «Аякса». А Шапаренко, Дубинчак, Калюжный, Миколенко и другие нас поддерживали. Все выходили на поле с уверенностью, если честно, никто не переживал.

Мы хотели выиграть. Понятно, что на выезде главное – не проиграть, а дома уже разберемся. 

Источник — ФК Динамо Киев

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