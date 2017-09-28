Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Мы убедились, что можем играть на таком уровне»

Автор первого гола «Динамо» U-19 в ворота миланского «Интера» в первом матче Юношеской Лиги УЕФА (2:2) Георгий Цитаишвили поделился эмоциями от игры.

- Мы убедились, что можем играть на таком уровне, против такой хорошей команды, как «Интер». Просто нам чуть-чуть не хватало сил в последние 20 минут. Тренеры говорили нам после отбора мяча играть в одно-два касания в середине поля, чтобы не тратить силы, чтобы нам хватало сил играть впереди. Но мы эту установку не всегда выполняли, поэтому так получилось, что сил на последние 20 минут не хватило.

- Твой гол – это отработанный на тренировках элемент?

- Да нет, Владимирович сказал мне «сузиться», хотя я все время играл шире. Я это сделал, первый раз за игру послушал, у меня оказался мяч, и я просто пробил в одно касание. Так что можно считать, что это гол Игоря Владимировича.

- Опыт выступлений в Юношеской Лиге УЕФА прошлого сезона вам помогает?

- У нас почти половина команды сегодня в первый раз играла в этом турнире. Я сыграл всего один матч – весной против «Аякса». А Шапаренко, Дубинчак, Калюжный, Миколенко и другие нас поддерживали. Все выходили на поле с уверенностью, если честно, никто не переживал.

Мы хотели выиграть. Понятно, что на выезде главное – не проиграть, а дома уже разберемся.