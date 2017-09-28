Эдинсон КАВАНИ: «Бавария создала нам трудности»

Форвард парижского ПСЖ Эдинсон Кавани поделился впечатлениями о разгроме «Баварии» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Бавария» провела хорошую игру и отчасти создала нам трудности. Все решил первый гол. Такой гол дает возможность задать игре верное направление на самой ранней стадии матча. В Лиге Чемпионов это определяет исход матча», — сказал Кавани после игры.
Источник — ФК Бавария
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