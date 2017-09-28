Эдинсон КАВАНИ: «Бавария создала нам трудности»

У него МРТ

24-летний Лукаку???Это правда? Со скольких же лет он начал играть? Он в Эвертоне года 3 играл. А ...

Акінфеєв вдячний за продовження рекорду пропущених!

забить Акинфееву на чемпионате мира-2014 в Бразилии))гости из будущего..

Акинфеев познал месть негра с членом в 64см.... бедняга