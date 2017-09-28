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Эдинсон КАВАНИ: «Бавария создала нам трудности»

Мюнхенский клуб провел хорошую игру, считает нападающий ПСЖ

  • 28.09.2017 08:25
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Getty Images. Эдинсон Кавани
© Getty Images. Эдинсон Кавани

Форвард парижского ПСЖ Эдинсон Кавани поделился впечатлениями о разгроме «Баварии» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» провела хорошую игру и отчасти создала нам трудности. Все решил первый гол. Такой гол дает возможность задать игре верное направление на самой ранней стадии матча. В Лиге Чемпионов это определяет исход матча», — сказал Кавани после игры.

Источник — ФК Бавария

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