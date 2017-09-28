Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Пришлось помучиться, чтобы победить Спортинг»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Если хочешь побеждать в больших, важных матчах, то для этого приходится помучиться. Мы проявили большое рвение, полностью доминировали в первом тайме, понимали, на что способен соперник на контратаках. Да, при счете 1:0 «Спортинг» сжал зубы и добавил нам чувство незащищенности. Но у нас были шансы закрепить победу, мы просто ими не воспользовались. Не будет лишним напомнить, что в Лиге чемпионов никогда не бывает просто.

Конечно, «Спортинг» может выйти из группы. Это все еще один из наших основных конкурентов. Его следующий матч против «Ювентуса», и у лиссабонцев еще все впереди», — отметил Вальверде.