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Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Пришлось помучиться, чтобы победить Спортинг»

Главный тренер «Барселоны» поделился впечатлениями о матче с португальским клубом (1:0)

  • 28.09.2017 08:23
  • 291 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Эрнесто Вальверде
© Getty Images. Эрнесто Вальверде

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Если хочешь побеждать в больших, важных матчах, то для этого приходится помучиться. Мы проявили большое рвение, полностью доминировали в первом тайме, понимали, на что способен соперник на контратаках. Да, при счете 1:0 «Спортинг» сжал зубы и добавил нам чувство незащищенности. Но у нас были шансы закрепить победу, мы просто ими не воспользовались. Не будет лишним напомнить, что в Лиге чемпионов никогда не бывает просто.

Конечно, «Спортинг» может выйти из группы. Это все еще один из наших основных конкурентов. Его следующий матч против «Ювентуса», и у лиссабонцев еще все впереди», — отметил Вальверде.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 28.09.2017 09:20
    0
    Тренер такой великой команды не должен ныть и "мучиться" как он выразился,команда не должна "мучиться", команда должна играть!!!
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