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Артем СУХОЦКИЙ: «Вечерами смотрю матчи испанской Примеры»

Футболист «Зари» рассказал о подготовке к игре с «Атлетиком»

  • 28.09.2017 08:15
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ФК Заря. Артем Сухоцкий
© ФК Заря. Артем Сухоцкий

На стадионе «Сан Мамес» состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция накануне встречи «Атлетик» - «Заря». На вопросы журналистов ответил игрок «Зари» Артём Сухоцкий.

- Настроение боевое. Готовимся к тяжелой игре. Она будет очень ответственной. Понимаем, с кем будем играть. Чтобы добиться позитивного результата завтра, каждый должен выложиться по максимуму.

- В последних матчах вы хорошо играли, но победить не смогли…
- Результаты не те, которые бы нам хотелось. В крайних играх у нас появилась игра, которой не было на старте. Это вселяет оптимизм. Будем надеяться, что при наличии игры будет и результат. Конечно, психологическое состояние не очень, когда не выигрываешь, но мы надеемся на лучшее.

- На что акцентировали внимание при подготовке к матчу с «Атлетиком»?
- Нужно было успеть восстановиться после воскресной игры чемпионата. В психологическом плане готовы. А как будет, посмотрим после финального свистка.

- Что вы знаете о сопернике?
- Это хорошая, самобытная команда с большой историей. Они делают ставку на доморощенных футболистов. «Атлетик» играет в одной из лучших лиг мира и занимает высокие места.

- А что скажете о стадионе?
- Знаю, что его не так давно открыли. Он великолепный. Будет приятно играть на «Сан Мамесе».

- Сколько матчей «Атлетика» вы смотрели?
- У нас в стране транслируют чемпионат Испании. Вечерами смотрю игры Примеры. Из последних матчей «Атлетика» смотрел их встречу с «Атлетико» и «Малагой». Были теоретические занятия, где тренера нам указывали, на что нужно обратить внимание.

Источник — ФК Заря

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