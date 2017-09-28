Артем СУХОЦКИЙ: «Вечерами смотрю матчи испанской Примеры»

На стадионе «Сан Мамес» состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция накануне встречи «Атлетик» - «Заря». На вопросы журналистов ответил игрок «Зари» Артём Сухоцкий.

- Настроение боевое. Готовимся к тяжелой игре. Она будет очень ответственной. Понимаем, с кем будем играть. Чтобы добиться позитивного результата завтра, каждый должен выложиться по максимуму.

- В последних матчах вы хорошо играли, но победить не смогли…

- Результаты не те, которые бы нам хотелось. В крайних играх у нас появилась игра, которой не было на старте. Это вселяет оптимизм. Будем надеяться, что при наличии игры будет и результат. Конечно, психологическое состояние не очень, когда не выигрываешь, но мы надеемся на лучшее.

- На что акцентировали внимание при подготовке к матчу с «Атлетиком»?

- Нужно было успеть восстановиться после воскресной игры чемпионата. В психологическом плане готовы. А как будет, посмотрим после финального свистка.

- Что вы знаете о сопернике?

- Это хорошая, самобытная команда с большой историей. Они делают ставку на доморощенных футболистов. «Атлетик» играет в одной из лучших лиг мира и занимает высокие места.

- А что скажете о стадионе?

- Знаю, что его не так давно открыли. Он великолепный. Будет приятно играть на «Сан Мамесе».

- Сколько матчей «Атлетика» вы смотрели?

- У нас в стране транслируют чемпионат Испании. Вечерами смотрю игры Примеры. Из последних матчей «Атлетика» смотрел их встречу с «Атлетико» и «Малагой». Были теоретические занятия, где тренера нам указывали, на что нужно обратить внимание.