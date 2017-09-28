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Юрий ВЕРНИДУБ: «Заря — маленький клуб»

Главный тренер луганской команды поделился ожиданиями от поединка с «Атлетиком»

  • 28.09.2017 07:56
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

В рамках традиционной предматчевой пресс-конференции перед матчем второго тура Лиги Европы «Атлетик» - «Заря», на вопросы медиа ответил главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб.

- Настроение прекрасное. Стартовали, правда, не очень хорошо. Проиграли домашнюю игру «Эстерсунду». Это послужит нам уроком. Завтра нас ждет увлекательная и хорошая игра с отличным соперником. В команде играют только воспитанники своей Академии. Давайте дождемся завтрашнего дня и посмотрим, как будут развиваться события.

- Юрий Николаевич, перед матчем с «Эстерсундом» в вас верили гораздо больше, чем перед завтрашним поединком. Что можете сказать украинским болельщикам?
- Те болельщики, которые действительно с нами, будут верить в нас до последнего. Те, кто не верит… Это их право. Самое главное, чтобы я как тренер и тренерский штаб вместе с командой верили сами в себя. Я не обязан думать о тех, кто в нас верит или не верит.

- «Атлетик» серьезный соперник, с которым не просто будет играть.
- Я с вами согласен. «Атлетик» - сильный клуб. Мы же клуб маленький. Завтра сыграем и уже потом узнаем, кто в этой паре сильнее.

- Как готовились к «Атлетику»?
- Повторюсь – «Атлетик», команда с большими традициями. У них целеустремленные футболисты, которые понимают, что защищают цвета своего любимого клуба, который им дал все в футболе. Начиная с самых детских лет и заканчивая нынешним временем. «Атлетик» очень хорошо стартовал, но в последних играх, говорят, что у них не все ладится. Есть небольшой спад. Могу отметить линию атаки. Она у них очень сильная. В лице Рауля Гарсия, Арица Адуриса. Это два лидера. Плюс, очень сильный правый край, в лице Уильямса. Это быстрый футболист. Нужно сделать все, чтобы не дать ему разбежаться. Кроме того, есть Муньяин.

Мы неплохо разобрали игру «Атлетика». Постараемся показать одну из лучших своих игр. Верю в своих ребят и знаю, что они сделают все от себя зависящее, чтобы выглядеть достойно.

- Скажите несколько слов об эмоциональном состоянии ваших игроков?
- В этом чемпионате мы не очень хорошо стартовали, по сравнению с прошлым. На это есть свои причины. Произошли серьезные кадровые изменения. Нужно время. Надеюсь, что команда готова психологически. Мы сыграли вничью с «Карпатами». Там мы нанесли 25 ударов, оббили штанги, перекладину… Соперник же нанес лишь один удар. То же самое могу сказать и об игре против «Ворсклы». Конечно, обидно. Главное не останавливаться и продолжать работать. Горжусь каждым из своих футболистов. Надеюсь на то, что они покажут себя завтра с лучшей стороны.

- Вы назвали плюсы «Атлетика». А есть ли у соперника минусы?
- Я назвал положительные моменты. Это атакующее звено. Но у каждой команды есть и минусы. Например, в обороне. Не хочу сейчас ничего говорить. Посмотрим, сработает ли завтра наша с тренерским штабом задумка.

Источник — ФК Заря

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