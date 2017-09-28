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Свен УЛЬРАЙХ: «Мы сами облегчили жизнь ПСЖ»

«Бавария» загубила слишком много моментов, считает голкипер немецкого клуба

  • 28.09.2017 07:50
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Getty Images. Свен Ульрайх
© Getty Images. Свен Ульрайх

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх прокомментировал поражение от ПСЖ (0:3) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы сами облегчили жизнь сопернику. Разумеется, слишком быстро пропустили первый мяч, и это точно не могло пойти нам на пользу. У парижан - атака мирового уровня, а мы загубили слишком много моментов», — отметил Ульрайх.

Источник — УЕФА

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