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ГОНЧАРЕНКО: «План ЦСКА на игру рухнул с первым пропущенным голом»

Наставник московского клуба прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4)

  • 28.09.2017 07:42
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ФК ЦСКА Москва. Виктор Гончаренко
© ФК ЦСКА Москва. Виктор Гончаренко

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о домашнем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

— Если у нас и был какой-то план, он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры очень сильно упал, мы не успевали. Моментами «Манчестер Юнайтед» имел очень большое преимущество. Да, мы можем говорить, что класс этой команды очень высокий. И если бы не Акинфеев, который выручил в нескольких моментах… Мы пробовали найти баланс путём замен, но то, как МЮ возвращался при потере мяча в защиту — это практически пособие, как надо делать. Хотя, когда ты владеешь мячом 70 процентов, и при этом так быстро возвращаешься назад — это не так уж и сложно.

— Два гола пришли с фланга Марио Фернандеса. Связано ли это с его недавним повреждением?
— Говорить об отдельно взятом игроке сложно, когда терпишь такое поражение. Говорить, что плохо играл Фернандес или кто-то другой, было бы неправильно.

— Перед матчем вы говорили, что у МЮ есть слабые места, и задача – их нащупать. Что не получилось?
— Они играли по другой схеме, многие моменты выглядели иначе. И те вещи, о которых мы говорили, смотрелись в этой схеме по-другому. Могу сказать так: для меня самое тяжёлое это ошибки в тех моментах, о которых мы говорили на установке, как в эпизоде с первым голом. Это пережить тяжелее всего. Думаю, мы достаточно подробно оговорили, как действует «Манчестер Юнайтед» при перехвати мяча в центре поля, что они делают на фланге, как Лукаку завершает атаки. Мы смогли адаптироваться к особенностям «Манчестера», чтобы эффективнее атаковать. Но с заменами у соперника атаковать стало сложнее. И всегда тяжело атаковать, когда понимаешь, что за спиной у тебя три быстрых нападающих, один из которых силен физически.

Источник — ФК ЦСКА Москва

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