Ромелу ЛУКАКУ: «Это моя месть Акинфееву»

Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в очередной раз доказал, что «МЮ» прошлым летом не зря выложил за него «Эвертону» около 100 миллионов евро. В активе бельгийца уже девять голов - шесть в чемпионате, три в Лиге чемпионов. К слову, он стал первым игроком в истории «Юнайтед», кто сумел отличиться в двух дебютных матчах за клуб в Лиге чемпионов.

В этот раз Лукаку отметился дублем в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 4:1.

«Помню, я не смог забить Акинфееву на чемпионате мира-2014 в Бразилии. Сейчас с моей стороны была своеобразная месть, - улыбался 24-летний Лукаку, признанный лучшим игроком матча. - Я все еще продолжаю совершенствоваться, учиться на тех ошибках, которые совершал в прошлом сезоне. Сегодня игра не была такой легкой, как может показаться. ЦСКА оказывал давление, искал свои шансы и в первом тайме, и во втором. Нам пришлось непросто. Предстоит хорошо поработать, чтобы в ответном поединке на «Олд Траффорд» соперник не доставил нам много хлопот».