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Илья МАЛЫШКИН: «Матч с Интером — просто огонь!»

Футболист «Динамо» U-19 поделился впечатлениями о поединке Юношеской лиги УЕФА (2:2)

  • 28.09.2017 07:21
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ФК Динамо Киев. Илья Малышкин
© ФК Динамо Киев. Илья Малышкин

Защитник «Динамо» U-19 Илья Малышкин поделился эмоциями от матча Юношеской Лиги УЕФА с миланским «Интером» (2:2).

- Матч выдался превосходный! Забив первый гол, мы пытались дальше давить на соперника, но первые пять-десять минут после гола дались тяжело, мы сели в оборону. В конце матча игра была без центра поля: атака туда – атака обратно. В общем, матч – огонь!

«Интер» - чемпион Италии, превосходная команда, но мы показали, что мы можем играть на их уровне и даже лучше!

- Чем можно объяснить пропущенные мячи?
- Я считаю, что это просто нефарт. Забив второй гол, мы чуть-чуть расслабились и привезли совсем ненужный пенальти. А в эпизоде со вторым пропущенным мячом нам просто не повезло.

- Благодаря чему вышел обмен опасными выпадами до самых последних минут?
- В конце игры мы подсели, разрывы между линиями были очень большие. У «Интера» вся команда после отбора очень хорошо закидывала мячи нам за спину. И мы бежали обратно. Но и у них тоже были очень большие разрывы между линиями, и мы этим воспользовались. Правда, в конце игры не смогли забить, когда Денис Янаков попал в штангу. 

Источник — ФК Динамо Киев

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