Андерлехт — Селтик — 0:3. Видеообзор матча

Прекрасная игра, и прекрасный результат.

Глядя на то, что сделал швейцарский Базель с Бенфикой дома - думаешь: "Может Шахтеру с Динам...

Сколько там уже у Игорька?

красное сборище мокшей и бурятов,смокче каждую ЛЧ...где эти лаптеботы,орущие ресеявперде?что-то и...