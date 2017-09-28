Партизан – Динамо. Анонс

После жеребьевки группового турнира Лиги Европы было ясно: в компании со «Скендербеу», «Партизаном» и своим недавним обидчиком «Янг Бойз» команда Александра Хацкевича является фаворитом группы B и должна бороться за выход в плей-офф с первого места. В то же время стартовый поединок со «Скендербеу» показал, что легких прогулок у «Динамо» в группе не будет. В перерыве игры с албанцами обычно спокойному Хацкевичу пришлось сорваться на крик и в доступной форме объяснить подопечным прописную истину: для достижения результата нужно прилагать максимум усилий, пусть даже соперник заведомо ниже классом.

Белградский «Партизан», с которым сегодня вечером сыграет «Динамо», также не хватает звезд с неба, но и ставить в один ряд со «Скендербеу» сербский клуб нельзя. В первом туре команда Мирослава Джукича сделала то, что не удалось не так давно киевлянам - увезла ничью из Берна, сыграв 1:1 с «Янг Бойз». Но сказать, что «Партизан» выглядит командой, которая может впервые в своей истории выйти из группы Лиги Европы, нельзя.

В нынешнем евросезоне «черно-белые», как и «Динамо», стартовали в Лиге чемпионов. Дорога в групповой турнир у «Партизана» была проще – через «путь чемпионов», но, пройдя «Будучность» (2:0 дома и 0:0 на выезде), «гробари» споткнулись на «Олимпиакосе». После домашнего поражения со счетом 1:3 рассчитывать на позитивный исход противостояния с пирейцами уже не приходилось. В плей-офф раунде Лиги Европы «Партизан» прошел венгерский «Видеоотон». Интересно, что матч в Белграде завершился нулевой ничьей, а на выезде подопечные Мирослава Джукича забили сопернику четыре мяча.

Нельзя сказать, что сербский клуб впечатляет по именам. За исключением Зорана Тошича, который после семи лет в московском ЦСКА, похоже, вернулся доигрывать на родину, и голкипера Владимира Стойковича, и выделить особо некого. Но Тошич травмирован и в первом матче с «Динамо» своей команде не поможет. Сербские журналисты нахваливают камерунского нападающего Леандре Тавамбу, который в нынешнем сезоне уже забил семь мячей. Но динамовцы, как заверил на предматчевом общении Виталий Буяльский, в курсе о подвигах камерунца, через которого строится вся игра «Партизана» в атаке, и наверняка будут внимательно за ним присматривать.

После неожиданной осечки в поединке с «Вересом», стоившей команде Хацкевича первого места в чемпионате Украины, у динамовцев наверняка будет повышенная мотивация на матч Лиги Европы. По словам Хацкевича, те игроки, которые играли в матче чемпионата Украины, получили больше отдыха, но это не значит, что состав «Динамо» претерпит серьезные изменения. Точно не сыграет Дьемерси Мбокани – конголезский форвард после игры с «Вересом» почувствовал себя не лучшим образом и после МРТ было принято решение оставить его в Украине. Вполне вероятно, что Мбокани пропустит и матч чемпионата Украины с «Зарей».

А вот Евгений Хачериди в Белград прилетел, но участие центрбека в сегодняшнем матче под большим вопросом. Во вчерашней тренировке Евгений участия не принимал, что сводит его шансы сыграть с «Партизаном» к минимуму. Скорее всего, в паре с Кадаром в центре обороны сыграет Вида, а на правый фланг защиты вернется Морозюк. Но и кадровые сюрпризы не стоит исключать. В частности, Хацкевич на пресс-конференции сказал, что рассчитывает на молодого Романа Вантуха, который, по его словам, неплохо смотрится как на позиции флангового хавбека, так и защитника.

Стоит напомнить, что поединок в Белграде пройдет при пустых трибунах. «Партизан» наказан за поведение болельщиков в предыдущих домашних матчах с «Будучностью» и «Олимпиакосом». Таким образом, хозяева лишатся весомого козыря – поддержки родных трибун, которые славятся «неистовым болением». Динамовцы же снова в этом сезоне сыграют без болельщиков, но в данном случае это на руку команде Александра Хацкевича. Поможет ли это «Динамо» прервать безвыигрышную шестиматчевую серию на выезде – увидим сегодня вечером.

Ориентировочные составы:

«Партизан»: Стойкович, Вуличевич, Остоич, Милетич I, Милетич II, Тошич, Янкович, Евтович, Эвертон Бильер, Ожегович, Тавамба.



«Динамо»: Коваль, Пиварич, Кадар, Вида, Морозюк, Буяльский, Шепелев, Сидорчук, Гонсалес, Цыганков, Мораес.



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28 сентября, четверг