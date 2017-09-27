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ПСЖ
3:0
Бавария
27.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ — Бавария — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария»

  • 28.09.2017 06:41
  • 161 просмотров
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Метки
Getty Images. ПСЖ — «Бавария»
© Getty Images. ПСЖ — «Бавария»

В поединке группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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