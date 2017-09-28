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Группа А. Базель разгромил Бенфику, МЮ не оставил шансов ЦСКА

В Базеле и Москве игра шла в одни ворота

  • 28.09.2017 00:59
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Getty Images
© Getty Images
Состоялись матчи второго тура группового турнира Лиги чемпионов в группе А.
 
Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур.
 
ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» – 1:4 (0:3)
Голы: Лукаку, 4 (0:1). Марсьяль, 18 - с пенальти (0:2). Лукаку, 26 (0:3). Мхитарян, 57 (0:4). Кучаев, 90 (1:4).
 
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В.Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 72), Головин, Щенников, Чалов (Жамалетдинов, 67), Витинью (Кучаев, 84).
 
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Байи, Смоллинг, Янг (Дармиан, 67), Матич, Эррера, Блинд, Мхитарян (Лингард, 60), Лукаку, Марсьяль (Рэшфорд, 72).
 
«Базель» - «Бенфика» - 5:0 (2:0)
Голы: Ланг, 2 (1:0). Оберлен, 20 (2:0). ван Волфсвинкел, 59 - с пенальти (3:0). Оберлен, 69 (4:0). Риверос, 76 (5:0).
 
«Базель»: Вацлик, Сухи, Аканджи, Баланта (Дье, 80), Ланг, Джака, Дзуффи, Петретта (Риверос, 68), Штеффен, ван Волфсвинкел, Оберлен (Эльюнусси, 74).
 
«Бенфика»: Жулиу Сезар, Андре Алмейда, Жардел, Луизау, Гримальдо, Живкович (Самарис, 74), Пиззи, Фейса, Серви (Сальвио, 46), Жонас (Сеферович, 67), Хименес. 

 

Источник — Sport.ua

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