Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Спортинг Л
0:1
Барселона
27.09.2017, FT

Спортинг Лиссабон — Барселона — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Спортинг Лиссабон» — «Барселона»

  • 28.09.2017 06:37
  • 96 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. «Спортинг Лиссабон» — «Барселона»
© Getty Images. «Спортинг Лиссабон» — «Барселона»

В поединке группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг Лиссабон» — «Барселона» минимальную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.