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Группа D. Ювентус выиграл у Олимпиакоса

Голы Игуаина и Манджукича во втором тайме помогли итальянскому клубу добыть победу

  • 28.09.2017 00:05
  • 107 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images
«Ювентус» – «Олимпиакос» – 2:0
Голы: 1:0 – 69 Игуаин, 2:0 – 80 Манджукич.
 
«Ювентус» – Буффон, Кьеллини, Бардзальи, Алекс Сандро, Куадрадо (Игуаин, 60), Стураро (Бенатия, 81), Дуглас Коста (Бернардески, 84), Матюиди, Бентанкур, Дибала, Манджукич.
«Олимпиакос» Прото, Николау, Энгельс, Фигейраш, Кутрис, Оджиджа-Офоэ, Здьелар (Фортунис, 77), Пардо (Бен-Набуан, 72), Ромао, Себа, Эменике (Марин, 88).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    takvan123
    takvan123, 28.09.2017 00:15
    +1
    Смотрел именно этот матч,не лучшая игра Ювентуса,но додавили греков,приятноч то одним из лучших в их составе,был Дуглас Коста.Вот такие ребята в Шахтёре играли,один в Ман Сити,второй в Ман.юн,третий в Ювентусе,четвёртый в Челси...И ещё один в Китае,надеюсь наконец-то Тейшейра переберётся в Европу)
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