Группа D. Ювентус выиграл у Олимпиакоса

«Ювентус» – «Олимпиакос» – 2:0
Голы: 1:0 – 69 Игуаин, 2:0 – 80 Манджукич.
«Ювентус» – Буффон, Кьеллини, Бардзальи, Алекс Сандро, Куадрадо (Игуаин, 60), Стураро (Бенатия, 81), Дуглас Коста (Бернардески, 84), Матюиди, Бентанкур, Дибала, Манджукич.
«Олимпиакос» – Прото, Николау, Энгельс, Фигейраш, Кутрис, Оджиджа-Офоэ, Здьелар (Фортунис, 77), Пардо (Бен-Набуан, 72), Ромао, Себа, Эменике (Марин, 88).
Источник — Sport.ua
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