Группа C. Карабах уступил Роме

«Карабах» – «Рома» – 1:2
Голы: 0:1 – 7 Манолас, 0:2 – 15 Джеко, 1:2 – 28 Педро Энрике.
«Карабах» – Шехич, Медведев, Гусейнов, Садыгов, Аголи, Гараев, Ришард, Педро Энрике (Эльюнусси, 76), Мичел (Кинтана, 88), Мадатов (Герье, 81), Ндлову.
«Рома» – Алиссон, Бруно Перес, Манолас, Жезус, Коларов, Пеллегрини (Стротман, 82), Гоналон (де Росси, 67), Наингголан, Дефрель (Флоренци, 58), Джеко, Эль-Шаарави.
Предупреждения: Гараев (39), Педро Энрике (41), Гоналон (43).
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«Атлетико» – «Челси» – 1:2
Голы: 1:0 – 40, пенальти Гризманн, 1:1 – 59 Мората, 1:2 – 90 Батшуайи.
«Атлетико» – Облак, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Сауль, Парти (Хименес, 77), Феррейра Карраско (Торрес, 69), Коке, Корреа (Гайтан, 71), Гризманн.
«Челси» – Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас (Кристенсен, 86), Канте, Азар (Виллиан, 82), Бакайоко, Алонсо, Мората (Батшуайи, 82).
Предупреждения: Давид Луиз (39), Парти (47), Гризманн (54).
Источник — Sport.ua
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