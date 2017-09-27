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Группа C. Карабах уступил Роме

«Челси» на выезде выиграл у «Атлетико»

  • 27.09.2017 23:58
  • 102 просмотров
  • 3 комментария
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«Карабах» – «Рома» – 1:2
Голы: 0:1 – 7 Манолас, 0:2 – 15 Джеко, 1:2 – 28 Педро Энрике.
 
«Карабах» – Шехич, Медведев, Гусейнов, Садыгов, Аголи, Гараев, Ришард, Педро Энрике (Эльюнусси, 76), Мичел (Кинтана, 88), Мадатов (Герье, 81), Ндлову.
«Рома» Алиссон, Бруно Перес, Манолас, Жезус, Коларов, Пеллегрини (Стротман, 82), Гоналон (де Росси, 67), Наингголан, Дефрель (Флоренци, 58), Джеко, Эль-Шаарави.
 
Предупреждения: Гараев (39), Педро Энрике (41), Гоналон (43).
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«Атлетико» – «Челси» – 1:2
Голы: 1:0 – 40, пенальти Гризманн, 1:1 – 59 Мората, 1:2 – 90 Батшуайи.
 
«Атлетико» – Облак, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Сауль, Парти (Хименес, 77), Феррейра Карраско (Торрес, 69), Коке, Корреа (Гайтан, 71), Гризманн.
«Челси» Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас (Кристенсен, 86), Канте, Азар (Виллиан, 82), Бакайоко, Алонсо, Мората (Батшуайи, 82).
 
Предупреждения: Давид Луиз (39), Парти (47), Гризманн (54).

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    avtv4444
      avtv4444, 28.09.2017 00:21
    +1
    За Челси играл 1 англичанин. Поэтому сборная Англии и остается всегда на чм в жопе.
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    Rostik Karpa
    online
    Rostik Karpa, 28.09.2017 00:48
    0
    Доречі в Ромі грали тільки 2-ва італьянця )) і ще 2 в запасі )))
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    Rostik Karpa
    online
    Rostik Karpa, 28.09.2017 00:50
    0
    avtv4444, 28.09.2017 00:21
    За Челси играл 1 англичанин. Поэтому сборная Англии и остается всегда на чм в жопе.
    тре потрохи англіків нашим клубам брати, може тоді заграємо.....а то в основному тільки бразильці, аргентинці і іспанчі в нашому чемпі грають
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