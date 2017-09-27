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Группа B. Селтик разгромил Андерлехт

Шотландский клуб взял три очка в матче с бельгийской командой

  • 27.09.2017 23:51
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Getty Images
© Getty Images
«Андерлехт» – «Селтик»  0:3
Голы: 0:1 – 38 Гриффитс, 0:2 – 50, автогол Мбоджи, 0:3 – 90 Синклэйр.
 
«Андерлехт» – Букс, Спайич (Мбоджи, 44), Десхахт (Станчу, 58), Аппиа, Ханни (Бруно, 70), Кипчу, Геркенс, Дендонкер, Требель, Оньекуру, Теодорчик.
«Селтик» – Гордон, Шимунович, Люстиг, Тирни, Боята, Рогич (Макгрегор, 65), Браун (Битон, 70), Синклэйр, Нтчам, Робертс (Форрест, 78), Гриффитс.

Источник — Sport.ua

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