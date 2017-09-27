Группа D. Барселона в гостях обыгрывает Спортинг

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Барселона» благодаря автоголу Коатеса в гостях переиграла лиссабонский «Спортинг» со счетом 1:0.
«Спортинг» - «Барселона» - 0:1
- Себастьян Коатес, 49 (автогол)
«Спортинг Л»: Руи Патрисиу, Жереми Матье, Кристиано Пиччини, Себастьян Коатес, Фабиу Коэнтрау (Хонатан Сильва, 73), Маркос Акунья (Бруно Сезар, 72), Бруну Мигель Фернандеш, Вилльям Карвалью, Родриго Батталья, Сейду Думбиа (Бас Дост, 44), Желсон Мартинш
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Нелсинью Семеду, Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Луис Суарес (Алейкс Видаль, 89), Серхи Роберто (Андре Гомеш, 86), Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иниеста (Хосе Паулиньо, 79), Лионель Месси
Желсон Мартинш, 6. Фабиу Коэнтрау, 26. Сейду Думбиа, 38. Маркос Акунья, 48. Кристиано Пиччини, 52. Себастьян Коатес, 57. - Нелсинью Семеду, 69. Алейкс Видаль, 92.
Автор — Макар Гнедаш, Sport.ua
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