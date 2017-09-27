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ФФУ учредит турнир памяти Андрея Гусина

В первом турнире смогут принять участие юные футболисты 2010 рождения, а сам турнир станет ежегодным

  • 27.09.2017 23:32
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Метки
ffu.org.ua
© ffu.org.ua
Федерация футбола Украины готовится к проведению турнира среди детских команд памяти Андрея Гусина.
 
Соревнования состоятся уже весной 2018 года на тренировочных полях УТК им. Банникова.
 
В первом турнире памяти Андрея Гусина смогут принять участие юные футболисты 2010 года рождения, а сам турнир станет ежегодным.

Источник — Федерация футбола Украины

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