ФФУ учредит турнир памяти Андрея Гусина

Федерация футбола Украины готовится к проведению турнира среди детских команд памяти Андрея Гусина.
Соревнования состоятся уже весной 2018 года на тренировочных полях УТК им. Банникова.
В первом турнире памяти Андрея Гусина смогут принять участие юные футболисты 2010 года рождения, а сам турнир станет ежегодным.
Источник — Федерация футбола Украины
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