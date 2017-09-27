Акинфеев обновил свой антирекорд в Лиге чемпионов

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд.

31-летний вратарь армейцев установил антирекорд, пропустив в 17-м подряд матче Лиги чемпионов в домашней игре с «Викторией» из Пльзени (3:2) четыре сезона назад.

Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповом раунде и плей-офф Лиги чемпионов. Мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.

Отметим, что в этом сезоне Акинфеев не пропустил ни в одном из четырех матчей квалификации Лиги чемпионов.

Последний сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов состоялся более 10 лет назад – в матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс» – 1 ноября 2006 года.