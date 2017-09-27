Акинфеев обновил свой антирекорд в Лиге чемпионов

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд.
31-летний вратарь армейцев установил антирекорд, пропустив в 17-м подряд матче Лиги чемпионов в домашней игре с «Викторией» из Пльзени (3:2) четыре сезона назад.
Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповом раунде и плей-офф Лиги чемпионов. Мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.
Отметим, что в этом сезоне Акинфеев не пропустил ни в одном из четырех матчей квалификации Лиги чемпионов.
Последний сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов состоялся более 10 лет назад – в матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс» – 1 ноября 2006 года.
Источник — Sport.ua
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