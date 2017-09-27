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Акинфеев обновил свой антирекорд в Лиге чемпионов

31-летний вратарь российского ЦСКА пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд

  • 27.09.2017 22:53
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Getty Images. Игорь Акинфеев
© Getty Images. Игорь Акинфеев
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд. 
 
31-летний вратарь армейцев установил антирекорд, пропустив в 17-м подряд матче Лиги чемпионов в домашней игре с «Викторией» из Пльзени (3:2) четыре сезона назад.
 
Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповом раунде и плей-офф Лиги чемпионов. Мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.
 
Отметим, что в этом сезоне Акинфеев не пропустил ни в одном из четырех матчей квалификации Лиги чемпионов.
 
Последний сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов состоялся более 10 лет назад – в матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс» – 1 ноября 2006 года.

Источник — Sport.ua

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