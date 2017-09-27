Александр ХАЦКЕВИЧ: «С Партизаном будем стремиться сыграть агрессивно»

Вашему вниманию пресс-конференция главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы с «Партизаном»:

– Той группе футболистов, которая участвовала в игре с «Вересом» дали больше отдыха. В основном, больше уделили внимание теоретической работе. Матч с «Вересом» разбирали с акцентом на игру в обороне, потому что мы достаточно многое позволили сопернику в этой игре. Исходя из того, как «Партизан» строит свои атакующие действия, если мы будем так играть в защите, у наших ворот могут быть проблемы.

– Почему, на ваш взгляд, в этом сезоне «Партизан» лучше играет на выезде, чем дома?

– Мы смотрели их последние матчи, в частности, с «Янг Бойз» в Лиге Европы и в чемпионате. Матч с «Видеотоном»? На нем не делали акцент, поскольку в составе «Партизана» были большие изменения, и мы решили, что этот поединок не показателен.

– Почему не приехал в Белград Мбокани? И на кого из нападающих будете рассчитывать завтра?

– После игры с «Вересом» Дьемерси сделал МРТ, которая выявила определенные проблемы. Не знаю, будет ли он готовиться к игре с «Зарей», но пока он не может даже получать никаких физических нагрузок. Вчера мы уже моделировали игру, планировали, как будем ее строить. В голове состав есть, завтра вы его сами увидите.

– Вы взяли с собой Романа Вантуха, чтобы он просто приобщился к атмосфере, или собираетесь его выпустить на поле?

– Я рассчитываю на него в завтрашней игре, он уже на протяжении длительного времени тренируется с первой командой и достаточно уверенно смотрится как на позиции крайнего полузащитника, так и крайнего защитника.

– Какие слова найдете для ребят, учитывая, что игра пройдет при пустых трибунах?

– Тяжело будет обеим командам. У «Партизана» теперь нет преимущества своего поля, ведь здесь всегда просто сумасшедшая поддержка, весь стадион болеет. Но и нам без болельщиков будет играть неуютно. Я вам скажу то же, что и Виталик Буяльский: в атмосфере, когда полный стадион, любому спортсмену играть приятней. В этом году мы уже достаточно матчей провели без болельщиков, так что, в какой-то мере, готовы к этому психологически.

– Что характерно для сербских клубов и для «Партизана», в частности?

– В этой команде достаточно физически сильных футболистов, особенно в обороне, плюс, есть техничные футболисты в атаке. Наличие опытных игроков, сочетание у них силовых и технических качеств говорит в пользу этой команды. А кто конкретно завтра у них выйдет на поле – это другой вопрос. У них есть интересные футболисты в команде, которым нужно будет уделить особое внимание.

– Какой результат будет для вас приемлемым завтра?

– У нас есть задача, и команда о ней знает – это победа в каждом матче. Так что хороший результат завтра – это только победа.

– Тренер «Партизана» сказал, что его команда будет играть агрессивно. Для вас это создаст проблемы?

– Агрессивная игра всем создает проблемы. Но ведь мы и сами также завтра будем стремиться сыграть агрессивно.