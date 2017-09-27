Хачериди пропустил тренировку Динамо в Белграде

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди не принимал участия в сегодняшней тренировке своей команды, которая проходила в Белграде за день до матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с местным «Партизаном».

Футболист прилетел в составе «бело-синих» на предстоящий поединок, однако на поле стадиона «Партизан» сегодня так и не вышел. О причинах этого пока ничего неизвестно, однако, очевидно, что Хачериди испытывает определенные проблемы со здоровьем.

Все остальные футболисты «Динамо», прибывшие в Белград, тренировались сегодня без ограничений.