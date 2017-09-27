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Хачериди пропустил тренировку Динамо в Белграде

Очевидно, что защитник испытывает определенные проблемы со здоровьем

  • 27.09.2017 22:31
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fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди
© fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди
Защитник «Динамо» Евгений Хачериди не принимал участия в сегодняшней тренировке своей команды, которая проходила в Белграде за день до матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с местным «Партизаном».
 
Футболист прилетел в составе «бело-синих» на предстоящий поединок, однако на поле стадиона «Партизан» сегодня так и не вышел. О причинах этого пока ничего неизвестно, однако, очевидно, что Хачериди испытывает определенные проблемы со здоровьем.
 
Все остальные футболисты «Динамо», прибывшие в Белград, тренировались сегодня без ограничений.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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