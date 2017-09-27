СИГАНДА: «Заря – опасная команда, играющая очень компактно»

Наставник испанского «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда поделился ожиданиями от предстоящего матча группового раунда Лиги Европы против луганской «Зари».

«Заря» – опасная команда, играющая очень компактно. Мы разбирали матч «Зари» против «Шахтера». Луганская команда очень хорошо играет на контратаках. Мы плохо сыграли в последних трех матчах. Нам нужно сосредоточиться и работать. Нам нет оправдания, наша команда должна выглядеть лучше.

Лига Европы – это турнир, в котором мы можем исправить свои плохие реультаты в последнее время. Этот турнир мотивирует. Возможно, в матче против «Зари» произойдет ротация состава, ведь в воскресенье нам играть против «Валенсии» в примере. Мы неудовлетворенны своей игрой и стремимся к лучшим результатам», – сказал Сиганда.

Напомним, матч «Атлетик» – «Заря» состоится в четверг, 28 сентября. Начало – в 20.00.