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СИГАНДА: «Заря – опасная команда, играющая очень компактно»

Главный тренер «Атлетика» поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы

  • 27.09.2017 22:22
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  • 1 комментария
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Getty Images. Хосе Анхель Сиганда
© Getty Images. Хосе Анхель Сиганда
Наставник испанского «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда поделился ожиданиями от предстоящего матча группового раунда Лиги Европы против луганской «Зари».
 
«Заря» – опасная команда, играющая очень компактно. Мы разбирали матч «Зари» против «Шахтера». Луганская команда очень хорошо играет на контратаках. Мы плохо сыграли в последних трех матчах. Нам нужно сосредоточиться и работать. Нам нет оправдания, наша команда должна выглядеть лучше. 
 
Лига Европы – это турнир, в котором мы можем исправить свои плохие реультаты в последнее время. Этот турнир мотивирует. Возможно, в матче против «Зари» произойдет ротация состава, ведь в воскресенье нам играть против «Валенсии» в примере. Мы неудовлетворенны своей игрой и стремимся к лучшим результатам», – сказал Сиганда.
 
Напомним, матч «Атлетик» – «Заря» состоится в четверг, 28 сентября. Начало – в 20.00.

Источник — As.com

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Комментарии
    odiniznashih
      odiniznashih, 27.09.2017 23:01
    0
    Что-то то он прибедняется сильно.
    Хотя в 6 матчах всего 2 победы и в итоге 8 очков -тоже хвастаться нечем.
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