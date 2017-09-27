Карабах — Рома — 1:2. Видеообзор матча

Игорю нужно зиппер поставить, после этой игры. Естественно, сзади

Мені здається , що ДК навиїзді просто злило гру....ну неготові вони ще до ЛЧ.....на наступний рі...

Ну як би там не було,наступного року бажаємо грати Динамо у ЛЧ!

Или это Бавария никакая стала или ПСЖ стала машиной

То есть голевой пас и гол в матче против Баварии - то такэ?Пришел - играет - полезен - молодецА т...

Анри номер 2