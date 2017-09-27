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ПСЖ не оставил шансов Баварии на Парк де Пренс

Команда Унаи Эмери забила три безответных гола в ворота мюнхенского клуба

  • 27.09.2017 23:47
  • 876 просмотров
  • 8 комментария
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Твиттер ПСЖ
© Твиттер ПСЖ

В поединке группы В Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле разгромил мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:0.

Уже на 2-й минуте матча Неймар совершил сольный проход и сделал передачу на Дани Алвеша, которому с угла вратарской оставалось переиграть голкипера. Забив быстрый гол, парижане отдали инициативу оппонентам. Мюнхенцы создали несколько острых моментов, лучшим из которых стал удар Мартинеса из-за пределов штрафной – Ареоля в прыжке отбил мяч. Подопечные Унаи Эмери, в свою очередь, выбегали в быстрые контратаки, и одна из них завершилась взятием ворот. После скидки Мбаппе Кавани метров с 18-ти точно пробил под перекладину.

Второй тайм проходил по схожему сценарию. «Бавария» владела территориальным преимуществом, а хозяева поля убегали в контратаки. И голевых возможностей парижане создали побольше своих соперников. Точку в поединке поставил Неймар, который оказался расторопнее всех в штрафной после прострела Мбаппе.

Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.

«ПСЖ» (Париж) - «Бавария» (Мюнхен) - 3:0 (2:0)

Даниэль Алвеш, 2, Эдинсон Кавани, 31, Неймар, 63

«ПСЖ»: Альфонс Ареоля, Даниэль Алвеш, Лайвин Курзава, Маркиньош, Тиаго Сильва, Адриен Рабио, Килиан Мбаппе (Анхель Ди Мария, 79), Тиаго Мотта (Джованни Ло Чельсо, 86), Марко Верратти (Юлиан Дракслер, 89), Неймар, Эдинсон Кавани

«Бавария»: Свен Ульрайх, Йосуа Киммих, Никлас Зюле, Артуро Видаль, Томас Мюллер (Арьен Роббен, 69), Давид Алаба, Корентен Толиссо (Себастьян Руди, 46), Тиаго Алькантара, Хави Мартинес, Хамес Родригес (Кингсли Коман, 46), Роберт Левандовски

Марко Верратти, 73. - Йосуа Киммих, 23. Артуро Видаль, 45. Тиаго Алькантара, 61. Себастьян Руди, 78.

Арбитр: Матеу Лаос (Испания)

Удары (в створ): 10 (5) - 13 (7)
Угловые: 1 - 17
Оффсайды: 1 - 1

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция)

ПСЖ - БАВАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Maradona
      Maradona, 27.09.2017 23:52
    +4
    Во время просмотра сложилось впечатление, что Бавария классная команда, но как будто из совсем другого поколения.
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    dimonlimonov
      dimonlimonov, 27.09.2017 23:55
    +5
    Бавария ничего не показала. То ли у ПСЖ такая сильная защита, то ли Бавария вообще не в форме.
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    KOLEJORZ
    KOLEJORZ, 27.09.2017 23:59
    +4
    Мбаппе - молодой бог
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    pulse240
    online
    pulse240, 28.09.2017 00:09
    +3
    с такой игрой Бавария может забыть как о победе в лч, так и в Бундеслиги
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    digital_summer
      digital_summer, 28.09.2017 00:18
    +4
    Все равно немецкие клубы наиболее соответствуют принципам финансового фейрплей. Шейхи-хуейхи задолбали переворачивать все с ног на голову. Вот почему им не взять Карпаты?
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    naboo
      naboo, 28.09.2017 00:20
    +2
    Эти французики, похоже, способны обыграть даже армию сатаны. Потрясающий матч!
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    ne_zidan
      ne_zidan, 28.09.2017 00:37
    0
    Вангую,у Баварии в этом сезоне будут проблемы на всех фронтах .......
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    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 28.09.2017 00:41
    0
    в Баварії на європейському фронті проблеми-чи надовго?
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