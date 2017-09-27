ПСЖ не оставил шансов Баварии на Парк де Пренс

В поединке группы В Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле разгромил мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:0.



Уже на 2-й минуте матча Неймар совершил сольный проход и сделал передачу на Дани Алвеша, которому с угла вратарской оставалось переиграть голкипера. Забив быстрый гол, парижане отдали инициативу оппонентам. Мюнхенцы создали несколько острых моментов, лучшим из которых стал удар Мартинеса из-за пределов штрафной – Ареоля в прыжке отбил мяч. Подопечные Унаи Эмери, в свою очередь, выбегали в быстрые контратаки, и одна из них завершилась взятием ворот. После скидки Мбаппе Кавани метров с 18-ти точно пробил под перекладину.



Второй тайм проходил по схожему сценарию. «Бавария» владела территориальным преимуществом, а хозяева поля убегали в контратаки. И голевых возможностей парижане создали побольше своих соперников. Точку в поединке поставил Неймар, который оказался расторопнее всех в штрафной после прострела Мбаппе.



Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур.



«ПСЖ» (Париж) - «Бавария» (Мюнхен) - 3:0 (2:0)

Даниэль Алвеш, 2, Эдинсон Кавани, 31, Неймар, 63

«ПСЖ»: Альфонс Ареоля, Даниэль Алвеш, Лайвин Курзава, Маркиньош, Тиаго Сильва, Адриен Рабио, Килиан Мбаппе (Анхель Ди Мария, 79), Тиаго Мотта (Джованни Ло Чельсо, 86), Марко Верратти (Юлиан Дракслер, 89), Неймар, Эдинсон Кавани

«Бавария»: Свен Ульрайх, Йосуа Киммих, Никлас Зюле, Артуро Видаль, Томас Мюллер (Арьен Роббен, 69), Давид Алаба, Корентен Толиссо (Себастьян Руди, 46), Тиаго Алькантара, Хави Мартинес, Хамес Родригес (Кингсли Коман, 46), Роберт Левандовски

Марко Верратти, 73. - Йосуа Киммих, 23. Артуро Видаль, 45. Тиаго Алькантара, 61. Себастьян Руди, 78.



Арбитр: Матеу Лаос (Испания)



Удары (в створ): 10 (5) - 13 (7)

Угловые: 1 - 17

Оффсайды: 1 - 1



Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция)



ПСЖ - БАВАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА