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ХАХЛЕВ: «Главное, что в Вересе делают ставку на украинских игроков»

Президент ровенского клуба рассказал о целях команды

  • 27.09.2017 20:39
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ФК Верес. Алексей Хахлев
© ФК Верес. Алексей Хахлев
Президент ровенского «Вереса» Алексей Хахлев рассказал о целях клуба и о работе с болельщиками. 
 
«Верес» не собирается идти по стопам испанского «Атлетика» из Бильбао, за которого играют только баски. Для нас главное, что в «Вересе» делают ставку на игроков с украинским паспортом.
 
К сожалению, пока что нам ничего не остается, как искать приют в других городах, все идет к тому, что мы также будем выступать в Тернополе, Черновцах, где фанаты соскучились по большому футболу. И это тоже будет способствовать популяризации команды.
 
Клуб позаботился о курсировании в день домашних специального футбольного железнодорожного экспресса. Стоимость этих услуг (билет на матч и оплата проезда в обе стороны) — 130 гривен. Мы также отвечаем и за безопасность своих болельщиков.
 
«Верес» планирует вернуться в Ровно летом 2019 года. Верю, что при поддержке нашего главного делового партнера — Богдана Копытко, городских и областных властных структур, благодаря контролю болельщиков, к этому времени будет введен в действие реконструированный стадион «Авангард» с трибунами на 13 500 мест», – сказал Хахлев.

Источник — zbirna.com

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