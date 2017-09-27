ХАХЛЕВ: «Главное, что в Вересе делают ставку на украинских игроков»

Президент ровенского «Вереса» Алексей Хахлев рассказал о целях клуба и о работе с болельщиками.

«Верес» не собирается идти по стопам испанского «Атлетика» из Бильбао, за которого играют только баски. Для нас главное, что в «Вересе» делают ставку на игроков с украинским паспортом.

К сожалению, пока что нам ничего не остается, как искать приют в других городах, все идет к тому, что мы также будем выступать в Тернополе, Черновцах, где фанаты соскучились по большому футболу. И это тоже будет способствовать популяризации команды.

Клуб позаботился о курсировании в день домашних специального футбольного железнодорожного экспресса. Стоимость этих услуг (билет на матч и оплата проезда в обе стороны) — 130 гривен. Мы также отвечаем и за безопасность своих болельщиков.

«Верес» планирует вернуться в Ровно летом 2019 года. Верю, что при поддержке нашего главного делового партнера — Богдана Копытко, городских и областных властных структур, благодаря контролю болельщиков, к этому времени будет введен в действие реконструированный стадион «Авангард» с трибунами на 13 500 мест», – сказал Хахлев.