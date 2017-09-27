Александр СЕВИДОВ: «В Металлисте-1925 я не появлюсь – это точно»

Бывший наставник «Мариуполя» Александр Севидов прокомментировал свою отставку

– Вы и вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин заявили, что не нашли общих точек соприкосновения в плане развития стратегии клуба. В чем они заключались?

– Во-первых, в своих последних интервью я не называл фамилий, там не было Санина. Во-вторых, есть моменты, которые не хотелось бы обсуждать, потому что это внутренняя кухня. Не хочу выносить сор из избы.

Действительно, есть моменты, на которых мы не сошлись. Всегда говорил, и буду говорить, что могу критиковать своих футболистов, когда угодно и где угодно, только не при людях. При людях я всегда своих игроков поддерживаю. Всегда уважал их труд, уважаю их как личностей, поэтому в любой ситуации буду ребят поддерживать.

Единственное о чем жалею, что не удалось довести дело до конца. Сказал об этом сразу и готов еще раз повторить: я оставил команду, которая готова побеждать. Может, это и банальные слова, но мне за свою работу не стыдно. Считаю, что те задачи, которые передо мной ставились, я выполнил.

– Когда вы покинули «Мариуполь» вице-президент «Говерлы» Александр Шуфрич сказал, что у вас нет разногласий только с телеканалами «Футбол 1/2».

– Смешно комментировать слова Шуфрича. Человек, который сам зарыл свой клуб, что он еще может говорить? Могу сказать, что я не из одного клуба не уходил со скандалом, в том числе и из «Говерлы». То, что Александр Шуфрич устроил после этого, то это уже другой вопрос.

– Появились слухи о «Металлисте-1925».

– В «Металлисте-1925» я не появлюсь – это точно. Никаких разговоров с руководством харьковского клуба у меня не было.

– Вы ведете переговоры с другими клубами?

– Возможно, но команду не назову.