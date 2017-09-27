Мирослав ДЖУКИЧ: «В матче против Динамо постараемся навязать борьбу»

Наставник сербского «Партизана» Мирослав Джукич поделился ожиданиями от предстоящей игры группового этапа Лиги Европы с киевским «Динамо».

«Надеюсь, что это будет последняя игра без зрителей, что мы выучим урок, начнем вести себя в соответствии с правилами, чтобы такие вещи больше не повторялись. Мы все проигрываем: клуб, который наказывается, болельщики, которые не смогут посетить матч, игроки и тренеры.

«Янг Бойз» победили «Динамо» в плей-офф Лиги чемпионов, потому что они сыграли агрессивно и не позволили им развить свою игру. «Динамо» хорошо держит мяч, и если вы заставляете их защищаться, то они чувствуют себя некомфортно. Если мы преуспеем в этом, то это будет хороший способ нейтрализовать их сильные стороны.

В завтрашнем матче многое решат детали. Мы должны быть осторожны и отнестись серьезно ко всем этим мелочам. Мы постараемся навязать борьбу, но это будет нелегко», – сказал Джукич.

Матч «Партизан» – «Динамо» состоится 28 сентября. Начало – в 22.05.