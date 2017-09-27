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ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «В ближайшее время Карпаты не будут менять тренера»

Гендиректор львовского клуба заявил, что Зайцев будет наставником команды минимум до конца года

  • 27.09.2017 19:21
  • 439 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий
© ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий
Генеральный директор львовских «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий прокомментировал баннеры на матче с одесским «Черноморцем», драку в раздевалке «Карпат» и заявил, что Зайцев будет наставником команды минимум до конца года.
 
«В ближайшее время «Карпаты» не будут менять тренера. Сейчас львовский клуб ни с кем переговоры не ведет. Недавно в прессе писали про Мазяра. Я вас прошу... Кто сейчас будет менять тренера? По крайней мере до зимы будет работать тот тренер, что есть.
 
Севидова в клубе также не будет. Зайцев работает без году неделю, и все хотят от него мгновенного результата. Человек начал работать у разбитого корыта, команда не готова, поэтому он должен с этим разобраться. Если у него получится, то будет хорошо, если нет, то что же поделаешь. Но ему требуется определенное время. Хотя бы пару месяцев.
 
Что касается баннеров на матче с «Черноморцем», то обо мне вообще никто никаких баннеров не вывешивал и мою фамилию не называл. Потому что все прекрасно знают, что я к этому никакого отношения не имел. Да и не было на стадионе никаких баннеров. Драка в раздевалке «Карпат» после матча с «Черноморцем»? Какая драка? Вы ее видели? Журналисты пишут всякую ерунду», – сказал Дячук-Ставицкий.

Источник — Footboom

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2017 20:07
    +2
    головне команду від декількох недофутболістів почистіть
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    Dima Any
    online
      Dima Any, 27.09.2017 20:08
    +1
    Ужас , тільки за те що той заєць бикує до вболівальників, ти вже треба гнати без жодного шансу
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