ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «В ближайшее время Карпаты не будут менять тренера»

Генеральный директор львовских «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий прокомментировал баннеры на матче с одесским «Черноморцем», драку в раздевалке «Карпат» и заявил, что Зайцев будет наставником команды минимум до конца года.

«В ближайшее время «Карпаты» не будут менять тренера. Сейчас львовский клуб ни с кем переговоры не ведет. Недавно в прессе писали про Мазяра. Я вас прошу... Кто сейчас будет менять тренера? По крайней мере до зимы будет работать тот тренер, что есть.

Севидова в клубе также не будет. Зайцев работает без году неделю, и все хотят от него мгновенного результата. Человек начал работать у разбитого корыта, команда не готова, поэтому он должен с этим разобраться. Если у него получится, то будет хорошо, если нет, то что же поделаешь. Но ему требуется определенное время. Хотя бы пару месяцев.

Что касается баннеров на матче с «Черноморцем», то обо мне вообще никто никаких баннеров не вывешивал и мою фамилию не называл. Потому что все прекрасно знают, что я к этому никакого отношения не имел. Да и не было на стадионе никаких баннеров. Драка в раздевалке «Карпат» после матча с «Черноморцем»? Какая драка? Вы ее видели? Журналисты пишут всякую ерунду», – сказал Дячук-Ставицкий.