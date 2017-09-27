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МБОКАНІ: «Для мене Динамо – один з найкращих клубів Європи»

Форвард столичної команди – про довіру Хацкевича і конкуренцію в команді

  • 27.09.2017 18:47
  • 967 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани
© ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани

Нападник київського «Динамо» Дьємерсі Мбокані розповів про довіру головного тренера Олександра Хацкевича, конкуренцію і плани на майбутнє.

«Для мене «Динамо» – один з найкращих клубів Європи. У мене діючий контракт з ними і я його виконую. Мені тут дуже добре, у мене хороші стосунки з іншими гравцями.

На тренуваннях я почуваюсь комфортніше, ніж раніше. Я хочу залишитись і грати в футбол.

Так, я говорив з тренером. Він дуже відкритий, сказав, що якщо я хочу грати тут, я маю себе показати. Я повинен добре працювати, щоб показати, що я сильніший за інших. Серед нападників дуже велика конкуренція. Зараз я повинен показати, що я найкращий. А потім все вирішить клуб.

Конкуренція була завжди. Я в багатьох клубах стикався з цим. Для мене це не проблема. Все вирішує тренер.

Так, серед нападників велика конкуренція, але я багато працюю, як і вони. Мені треба показати, що я найсильніший. Але рішення – за тренером», – сказав Мбокані.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 27.09.2017 20:06
    +2
    Повезло так повезло с этим парнем. Не важно на сколько, зачем и куда, главное он мастер, и в каждом матче он на высоте.
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