МБОКАНІ: «Для мене Динамо – один з найкращих клубів Європи»

Нападник київського «Динамо» Дьємерсі Мбокані розповів про довіру головного тренера Олександра Хацкевича, конкуренцію і плани на майбутнє.

«Для мене «Динамо» – один з найкращих клубів Європи. У мене діючий контракт з ними і я його виконую. Мені тут дуже добре, у мене хороші стосунки з іншими гравцями.

На тренуваннях я почуваюсь комфортніше, ніж раніше. Я хочу залишитись і грати в футбол.

Так, я говорив з тренером. Він дуже відкритий, сказав, що якщо я хочу грати тут, я маю себе показати. Я повинен добре працювати, щоб показати, що я сильніший за інших. Серед нападників дуже велика конкуренція. Зараз я повинен показати, що я найкращий. А потім все вирішить клуб.

Конкуренція була завжди. Я в багатьох клубах стикався з цим. Для мене це не проблема. Все вирішує тренер.

Так, серед нападників велика конкуренція, але я багато працюю, як і вони. Мені треба показати, що я найсильніший. Але рішення – за тренером», – сказав Мбокані.