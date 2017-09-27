Рафаэль Варан продлил контракт с Реалом

Защитник «Реала» Рафаэль Варан продлил контракт с мадридским клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.
Клуб проведет пресс-конференцию по этому поводу 28 сентября на «Сантьяго Бернабеу».
Напомним, предыдущий контракт Варана заканчивался на 2 года ранее. В текущем сезоне французский защитник провел 3 матча.
Источник — ФК Реал Мадрид
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