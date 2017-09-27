Рафаэль Варан продлил контракт с Реалом

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Он уважать себя заставил, но дольше выдержать не мог 18:46 — jwls Статья хороша, но в целом мне неприятен такой подход: "Мы не можем играть с МС на равных, мы...

Динамо против Александрии, Шахтер сыграет с Зарей 18:46 — olgorl Всё, куяне не поедут. Зассут проиграть. Потребують гарантий письменных от Олбрехта и Берлускони и...

ПСЖ - Бавария 18:38 — alexsergeevich Интереснейший матч намечается. Ставлю на немцев

Віталій КІЛЬЧИЦЬКИЙ: «Скоро виховаємо гравців для збірної України» 18:36 — avaxi 25-30км?!?!?! Откуда такие цифры? Больше км в минуту, на площадке длинной в 60 метров. Никогда не...