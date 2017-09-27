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Рафаэль Варан продлил контракт с Реалом

Новое соглашение французского защитника рассчитано до 2022 года

  • 27.09.2017 18:17
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ФК Реал Мадрид, Рафаэль Варан
© ФК Реал Мадрид, Рафаэль Варан

Защитник «Реала» Рафаэль Варан продлил контракт с мадридским клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Клуб проведет пресс-конференцию по этому поводу 28 сентября на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, предыдущий контракт Варана заканчивался на 2 года ранее. В текущем сезоне французский защитник провел 3 матча.

Источник — ФК Реал Мадрид

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