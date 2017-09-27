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Фаны «худшей команды в мире» просят прекратить победную серию

Болельщики расстроены и хотят вывести людей на улицу

  • 27.09.2017 17:54
  • 2708 просмотров
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globo.com
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Болельщики бразильского футбольного клуба «Ибис», официальный слоган которого звучит как «Худшая команда мира», недовольны тем, что их любимцы начали побеждать.

В минувшее воскресенье «Ибис» одержал 3-ю подряд победу в рамках второго дивизиона лиги штата Пернамбуку. Если команда выиграет и следующий матч, то побьет свой рекорд, установленный в 1997 году.

«Люди расстроены, болельщики в шоке. Если «Ибис» выиграет и следующий матч, то мы не знаем, что делать дальше. Все просят, чтобы уволили тренера, чтобы президент ушел. Они явно хотят вывести людей на улицу», – сетуют фанаты команды.

Следующая игра «Ибиса» состоится 1 октября.

Источник — Globo

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