Фаны «худшей команды в мире» просят прекратить победную серию

Болельщики бразильского футбольного клуба «Ибис», официальный слоган которого звучит как «Худшая команда мира», недовольны тем, что их любимцы начали побеждать.
В минувшее воскресенье «Ибис» одержал 3-ю подряд победу в рамках второго дивизиона лиги штата Пернамбуку. Если команда выиграет и следующий матч, то побьет свой рекорд, установленный в 1997 году.
«Люди расстроены, болельщики в шоке. Если «Ибис» выиграет и следующий матч, то мы не знаем, что делать дальше. Все просят, чтобы уволили тренера, чтобы президент ушел. Они явно хотят вывести людей на улицу», – сетуют фанаты команды.
Следующая игра «Ибиса» состоится 1 октября.
Источник — Globo
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