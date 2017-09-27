Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр БАНДУРА: «Вирт не вмешивается в работу голкиперов»

Вратарь «Вереса» – об успехах команды

  • 27.09.2017 17:25
  • 274 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь. Александр Бандура
© ФК Сталь. Александр Бандура

Голкипер «Вереса» Александр Бандура рассказал о секретах оборонительной линии ровенчан.

— Вся наша задняя линия — это опытные ребята, мы уже много поиграли в УПЛ. Плюс используем пока более оборонительную тактику. Отсюда и небольшое количество пропущенных голов. Пока играем от обороны, а дальше будет видно.

— В обороне «Вереса» много бывших экс-футболистов «Стали». Это помогло вам быстрее сыграться?
— Конечно. Мы и на одном языке общаемся, и в «Стали» поиграли вместе — я, Николай Ищенко и Роман Карасюк. Владимир Адамюк также был там раньше. Ребята уже знают, куда бежать, под какую ногу давать, кто что может. В этом плане у нас адаптация быстро прошла.

— Прошлое игровое амплуа вашего тренера Юрия Вирта помогает тебе на тренировках?
— Юрий Николаевич в наши с Тарасом Гребенюком (тренер голкиперов) тренировки не лезет. С Гребенюком мы отдельно занимаемся, Вирт же может на футбольном поле подсказать, во время игры. Все же опыт у него огромный.

Контракт на год — не самая большая гарантия стабильности в карьере. Уже задумывался, что дальше?
— Это летом буду решать, ведь сейчас задача — попасть в первую шестерку, в зону Лиги Европы. А там уже другие задачи, возможны игры совсем на другом уровне, другие перспективы. Но это — позже. Сейчас могу сказать, что все в удовольствие в» Вересе» дается, – сказал Бандура.

Отметим, что в 10 турах УПЛ «Верес» пропустил всего 5 мячей.

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.