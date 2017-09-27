Александр БАНДУРА: «Вирт не вмешивается в работу голкиперов»

Голкипер «Вереса» Александр Бандура рассказал о секретах оборонительной линии ровенчан.



— Вся наша задняя линия — это опытные ребята, мы уже много поиграли в УПЛ. Плюс используем пока более оборонительную тактику. Отсюда и небольшое количество пропущенных голов. Пока играем от обороны, а дальше будет видно.



— В обороне «Вереса» много бывших экс-футболистов «Стали». Это помогло вам быстрее сыграться?

— Конечно. Мы и на одном языке общаемся, и в «Стали» поиграли вместе — я, Николай Ищенко и Роман Карасюк. Владимир Адамюк также был там раньше. Ребята уже знают, куда бежать, под какую ногу давать, кто что может. В этом плане у нас адаптация быстро прошла.

— Прошлое игровое амплуа вашего тренера Юрия Вирта помогает тебе на тренировках?

— Юрий Николаевич в наши с Тарасом Гребенюком (тренер голкиперов) тренировки не лезет. С Гребенюком мы отдельно занимаемся, Вирт же может на футбольном поле подсказать, во время игры. Все же опыт у него огромный.



— Контракт на год — не самая большая гарантия стабильности в карьере. Уже задумывался, что дальше?

— Это летом буду решать, ведь сейчас задача — попасть в первую шестерку, в зону Лиги Европы. А там уже другие задачи, возможны игры совсем на другом уровне, другие перспективы. Но это — позже. Сейчас могу сказать, что все в удовольствие в» Вересе» дается, – сказал Бандура.



Отметим, что в 10 турах УПЛ «Верес» пропустил всего 5 мячей.