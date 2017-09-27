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Александр ПРИЗЕТКО: «Осталось чувство обиды»

Экс-наставник «Металлиста-1925» – о своей отставке

  • 27.09.2017 16:48
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ФК Металлист 1925. Александр Призетко
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Бывший наставник «Металлиста-1925» Александр Призетко прокомментировал свою отставку.

«Меня вызвали и сказали, что учредителей клуба не устраивает моя работа. Как было написано на официальном сайте: не устраивает результат и качество последних двух игр. Вот это я знаю из общедоступной информации. Никто мне не объяснил ничего в личной беседе.

Руководство в лице учредителей выразило мне недоверие. Я посчитал нужным, что если мне не доверяют, написать заявление.

Команда сыграла 13 игр из 33. Конечно же, не все успел сделать. Хотел с этой командой добиться выхода в Первую лигу. Это была основная задача на сезон. Возможно, что-то получилось на определенном этапе. Если говорить в целом, то не особо доволен своей работой», – сказал Призетко.

Напомним, после 13 туров «Металлист-1925» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» Второй лиги, набрав в 13 матчах 29 очков.

Источник — Footboom

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