Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

САБО: «Не понимаю, как можно так играть в Лиге чемпионов, как Шахтер»

Специалист считает, что у лидеров команды было очень много брака

  • 27.09.2017 16:28
  • 2462 просмотров
  • 2 комментария
Метки
footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение «Шахтера» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:2).

«В матче против «Манчестер Сити» я просто не узнал некоторых игроков «Шахтера» –  Фред, Марлос, Тайсон не показали хорошей игры. Было очень много брака в их исполнении.

Не понимаю, как можно было играть так в Лиге чемпионов в очень важном матче» –  сказал Сабо.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Brian10
      Brian10, 27.09.2017 16:39
    +6
    Команда играет так как позволяет соперник. Сабо наверное расчитывал что Шахтёр будет возить горожан всю игру как детей. Пускай посмотрит со стороны как играло Динамо под его руководством и проведёт аналогию.
    Ссылка
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 27.09.2017 16:50
    +1
    Це сама перехвалена команда ЛЧ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.