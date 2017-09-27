САБО: «Не понимаю, как можно так играть в Лиге чемпионов, как Шахтер»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение «Шахтера» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:2).
«В матче против «Манчестер Сити» я просто не узнал некоторых игроков «Шахтера» – Фред, Марлос, Тайсон не показали хорошей игры. Было очень много брака в их исполнении.
Не понимаю, как можно было играть так в Лиге чемпионов в очень важном матче» – сказал Сабо.
Источник — ТК Футбол
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