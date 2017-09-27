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Днепр и Днепр-1 не имеют долгов по зарплате

На данный момент финансовая ситуация в командах стабильная

  • 27.09.2017 16:22
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ФК Днепр, Игорь Коломойский
© ФК Днепр, Игорь Коломойский

Ситуация с финансами в командах «Днепра» остается стабильной. В первую очередь это касается ФК «Днепр», который благодаря трансферам футболистов выдал заработную плату на полгода вперед. Напоминаем, что это далеко не те суммы, которые были в Премьер-лиге, а значит, благодаря успешному трансферу команда может жить какое-то время.

В «Днепре-1» игроки тоже не жалуются. Наперед тут не платят, но деньги выдают в штатном режиме, месяц за месяцем. Слухи о проблемах с финансами оснований под собой не имеют.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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