Днепр и Днепр-1 не имеют долгов по зарплате

Ситуация с финансами в командах «Днепра» остается стабильной. В первую очередь это касается ФК «Днепр», который благодаря трансферам футболистов выдал заработную плату на полгода вперед. Напоминаем, что это далеко не те суммы, которые были в Премьер-лиге, а значит, благодаря успешному трансферу команда может жить какое-то время.

В «Днепре-1» игроки тоже не жалуются. Наперед тут не платят, но деньги выдают в штатном режиме, месяц за месяцем. Слухи о проблемах с финансами оснований под собой не имеют.