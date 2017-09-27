Кавани сказал Неймару: «Ты кто такой? Думаешь, ты Месси?»

Конфликт между форвардами ПСЖ Эдинсоном Кавани и Неймаром, начавшийся на поле в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0), продолжился после игры.
По информации французской прессы, уругваец произнес в раздевалке: «А кто это тут у нас? Думаешь, что ты Месси?».
Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции Неймар хотел исполнить пенальти, но одиннадцатиметровый удар неудачно пробил Кавани. До этого футболисты поспорили за право исполнить штрафной удар.
Ранее сообщалось, что владелец ПСЖ обещал выплатить одному из игроков миллион евро, если он откажется от пробития одиннадцатиметровых в пользу другого. В клубе эту информацию опровергли.
Источник — El Pais
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