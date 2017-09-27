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Кавани сказал Неймару: «Ты кто такой? Думаешь, ты Месси?»

Нападающие ПСЖ продолжили выяснять отношения в раздевалке

  • 27.09.2017 16:04
  • 2486 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Неймар и Кавани
© Getty Images. Неймар и Кавани

Конфликт между форвардами ПСЖ Эдинсоном Кавани и Неймаром, начавшийся на поле в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0), продолжился после игры.

По информации французской прессы, уругваец произнес в раздевалке: «А кто это тут у нас? Думаешь, что ты Месси?».

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции Неймар хотел исполнить пенальти, но одиннадцатиметровый удар неудачно пробил Кавани. До этого футболисты поспорили за право исполнить штрафной удар.

Ранее сообщалось, что владелец ПСЖ обещал выплатить одному из игроков миллион евро, если он откажется от пробития одиннадцатиметровых в пользу другого. В клубе эту информацию опровергли.

Источник — El Pais

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Комментарии
    fanat_futbola
      fanat_futbola, 27.09.2017 16:16
    +10
    Да всем уже пофиг!
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    digital_summer
      digital_summer, 27.09.2017 16:39
    +3
    Дешевая пиар-кампания. Боссы ПСЖ разыгрывают интрижку, чтоб срубить с людишек больше денег, чтоб хоть как-то отбить этот ипанутый трансфер
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    Brian10
      Brian10, 27.09.2017 16:43
    0
    Ждём новость дня, которая заинтриговала весь мир, что же ответит Неймар?
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