Шахтер не наиграл на ничью в поединке с Манчестер Сити

После во многом неожиданной победы над «Наполи» в Харькове болельщики донецкой команды воспрянули ожиданиями относительно турнирных перспектив команды. Завязка борьбы с лидерами группы обещала преодоление осенней стадии с выходом в плей-офф – то, чего «Шахтер» не добивался с сезона 2014/15. На второй план уходили и не совсем справедливый для посева из первой корзины сильный состав группы и пугающая форма «Манчестер Сити». Истосковавшиеся по качественному футболу болельщики требовали если не равной борьбы, то по крайней мере смелой попытки противопоставить английскому гранду свои сильные стороны.

Со смелостью, как мы уже отмечали в разборе игры против «Наполи» (и как это подчеркивал Фонсека), у «горняков» в нынешней Лиге чемпионов проблем нет. Футболистам осталось продемонстрировать свои лучшие навыки, а тренерскому штабу – придумать пару хитростей, чтобы добиться положительного результата. В этом ряду первой перед «Шахтером» предстала задача сдерживания первоначального натиска «Манчестер Сити».

Усредненные позиции игроков по итогам игры. Бросаются в глаза две вещи: во-первых, по охвату игрового пространства футболисты «Шахтера» не слишком уступили оппонентам – усредненные позиции на половине поля соперника получило достаточное число его игроков. Позиция же Исмаили и вовсе является наиболее агрессивной среди крайних защитников обеих команд. Во вторую очередь заметно различие в объеме действий игроков, вышедших на замену – за 16 минут игры Дентиньо не набрал должного количества ТТД, чтобы быть отмеченным на карте позиций.

Трудности в начале игры, когда ожидалась игра в буквальном смысле «на отбой», настораживали, но эти ожидания практически не оправдались. Тем не менее, крайне важно было уверенно провести эти минуты, ведь отыгрываться после быстрого гола или пропустив где-то во втором тайме – вещи совсем разные (ведь ожидалось, что хозяева будут оказывать давление и все-таки забьют первыми). Поэтому успех игры в обороне в начале матча приобретал определяющее значение для хода всего поединка. К чести «горняков» следует признать, что этот первый экзамен они уверенно выдержали.

Основные статистические показатели матча. Как видно на диаграмме позиций выше, территориального преимущества хозяева не добились, но на их стороне оказалась инициатива в ведении игры и превосходство в общем объеме атакующих действий (число ударов и входов в зоны соперника). При этом примечательно, что на старте игры гости даже имели весьма заметное (57%) преимущество в контроле мяча.

Секрет успеха гостей в обороне в первом тайме имел серьезную тактическую основу. Зная, что подопечные Гвардиолы развивают свои атаки из глубины и в неспешном в поступательном темпе, наставник «горняков» отказался от агрессивных действий в прессинге в пользу эшелонированной позиционной обороны. По данным InStat Sport, за матч «Шахтер» владел мячом на половине поля соперника лишь 6 раз (более активно прессинговавшие англичане выполнили на половине поля соперника 22 овладевания). При этом следовало отметить компактность расположения линий гостей и изначально высокое расположение обороны. Это накладывало особые требования к слаженности в действиях последней линии «горняков», которая вследствие известных событий была обновлена наполовину.

Эшелонированная оборона «Шахтера» по схеме 4-4-2 с высокой линией защиты дала первоначальный результат. В качестве ответной меры хозяева использовали широкие позиции фланговых хавбеков (желтые вверху) и действия по краю поля (вверху кадр второй результативной атаки с выводом в прорыв Б.Сильвы).

Игра защитников «Шахтера» также позволяла предположить, что одним из инструментов в нейтрализации мобильных Сане, Агуэро и Жезуса Фонсека избрал оффсайдную ловушку. В первом тайме таким образом удалось избежать нескольких опасных выпадов передней линии «Манчестер Сити». Таким образом, избранные варианты обороны поначалу оказались действенны – Пятову, ставшему героем во втором тайме (6 отбитых ударов и пенальти), в первой половине матча лишь считанные разы пришлось вступать в игру. Следует отметить и добросовестные действия игроков атакующей полузащиты «горняков» в построении строгой оборонительной формации 4-4-2, где в первой линии в обороне отрабатывали как Тайсон (2 успешных отбора), так и Феррейра. Даже Марлос поучаствовал в оборонительной борьбе в 7 эпизодах, где продемонстрировал успех в 67% случаев – неслыханные ранее для бразильца показатели.

Организованный отход игроков передней линии «Шахтера» после потерь мяча в атаке. Видно, как игроки дисциплинированно отходят за линию мяча, организуя в обороне построение 4-4-2 с Феррейрой и Тайсоном в передней линии.

Таким образом, своей строгостью в построении позиционной обороны «горняки» словно бы сами спровоцировали соперника на мобилизацию усилий в атаке. Во втором тайме «Манчестер Сити» поднял темп, большое значение при этом сыграли перехваты мяча (22 за матч по данным InStat Sport), более частое использование длинных диагоналей/прострелов и выполненные замены. Второй гол организовали вышедшие после перерыва Бернарду Сильва и Стерлинг. Организуя быстрые контратаки сходу, хозяева наращивали объем атакующей активности и успешнее преодолевали оборону, в которой возникало пространство между линиями. После одного из перехватов (после обрезки Марлоса) была проведена и первая результативная атака, хотя и в данном конкретном случае оборона не ошибалась – скорее де Брюйне продемонстрировал индивидуальное исполнительское мастерство в ударе из-за пределов штрафной.

А вот второй забитый мяч уже имел тактическую основу – высокая оборона «горняков» была преодолена разрезающим пасом на Бернарду Сильва под остановку и апелляции защитников «Шахтера» о создании «вне игры». Таким образом, в рассуждениях на тему «наиграл ли Манчестер на второй гол» признаем, что окончательно исход игры был решен преодолением усилий «Шахтера» в обороне.

Большинство голов в АПЛ «Манчестер Сити» забил после перерыва.

Мобилизация хозяев во втором тайме была ожидаема не только вследствие не открытого счета. Как свидетельствуют статистические данные, подопечные Гвардиолы в АПЛ забивают большинство мячей (14 из 20 – 70%) именно во вторых таймах. С другой стороны, в атаке «Шахтер» создал слишком мало моментов, чтобы претендовать даже на ничейный исход. Форвард Феррейра проиграл всю верховую борьбу и оказался неэффективен в завершении. Наиболее распространенный вариант обострений «горняков» - фланговые прострелы Исмаили и Бутко выполнялись, но неудачно (лишь 2 точных из 9). Игру гостей в атаке не удалось усилить заменами. Во всех отношениях – и в обороне и атаке – «Манчестер Сити» одержал безоговорочную победу.

При создании материала использованы статистические данные компании InStat Sport.