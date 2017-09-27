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БАЛТАЧА: «Лобановский ставил задачу – и ее нужно было выполнить»

Экс-игрок «Динамо» – о выступлениях за киевский клуб и результатах сборной Украины

  • 27.09.2017 15:43
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  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Сергей Балтача
© ФК Динамо Киев. Сергей Балтача

Экс-защитник «Динамо», а ныне тренер юношеской команды лондонского «Чарльтона» U-18 Сергей Балтача вспомнил о своих выступлениях под началом Валерия Васильевича Лобановского.

— Удается ли вам в Англии следить за выступлением сборной Украины?
— Не скажу, что тщательно, но результаты команды и ее место в турнирной таблице отборочного турнира ЧМ-2018 я знаю (улыбается). Очень мало свободного времени, да и трансляции матчей с участием сине-желтых на туманном Альбионе увидишь крайне редко. Жаль, конечно, что подопечные Андрея Шевченко проиграли в Исландии…

— Кстати, в ваше время защитникам доставалось от наставников, в частности, от Валерия Лобановского?
— После игры Валерий Васильевич никого не отчитывал, особенно в присутствии посторонних. Просто футболист сам понимал, что повторение ошибки лишит его места в составе. Конкуренция была намного выше. Уровень образованности, интеллекта, считаю, был выше, чем у нынешних игроков.  

— Лобановский давал ценные указания защитникам?
— Нет, поскольку он знал, что мы — футболисты высокого класса (улыбается). Он ставил задачу выключить какого-то игрока соперника, а как ты это будешь делать — это твои проблемы. Если же ты с этим справиться не мог, то на твое место был другой претендент. Да и при заполненном стадионе, как это зачастую бывало в Киеве, мы не могли играть спустя рукава…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    sheklford
      sheklford, 27.09.2017 16:03
    -1
    а ещё футболисты понимали, что к ним после матча подойдут ребята во главе с Лужным и "поговорят" немного, а потом будет стыдно выйти на люди в Киеве
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