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ГВАРДИОЛА: «Зинченко может закрыть позицию левого защитника»

Наставник «Манчестер Сити» – о потенциальных сменщиках травмированного Бенжамена Менди

  • 27.09.2017 15:15
  • 709 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что украинский легионер Александр Зинченко может стать заменой левому защитнику Бенжамену Менди, который травмировал колено. 

«Менди отправился на тщательное медобследование в «Барселону». Кажется, он будет отсутствовать чуть больше, чем планировалось изначально. 

Посмотрим в январе, будем ли покупать нового левого защитника. У нас есть Фабиан Делф, Данило и Александр Зинченко, которые могут закрыть эту позицию», – сказал Гвардиола. 

Напомним, Зинченко заявлен за «Манчестер Сити» только на выступления в чемпионате и Кубке Англии.

Источник — The Times

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Комментарии
    lg
      lg, 27.09.2017 15:32
    +1
    Он вроде бы и на воротах не плохо стоит... если что.
    Хотя история и знала случаи когда перспективные на одной позиции становился великим совсем не другой.
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    Mr.Teash
    online
      Mr.Teash, 27.09.2017 15:43
    0
    Я бы посмотрел на этот цирк...))
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