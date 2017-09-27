ГВАРДИОЛА: «Зинченко может закрыть позицию левого защитника»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что украинский легионер Александр Зинченко может стать заменой левому защитнику Бенжамену Менди, который травмировал колено.

«Менди отправился на тщательное медобследование в «Барселону». Кажется, он будет отсутствовать чуть больше, чем планировалось изначально.

Посмотрим в январе, будем ли покупать нового левого защитника. У нас есть Фабиан Делф, Данило и Александр Зинченко, которые могут закрыть эту позицию», – сказал Гвардиола.

Напомним, Зинченко заявлен за «Манчестер Сити» только на выступления в чемпионате и Кубке Англии.