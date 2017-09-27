Леонид БУРЯК: «У Марлоса игра откровенно не шла»

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк считает, что в матче «Манчестер Сити» — «Шахтер» (2:0) полузащитник «горняков» Марлос сыграл ниже своих возможностей.

— Пятов парировал пенальти и его за это можно похвалить, а в целом, как он сыграл?

— Андрей — один из лучших голкиперов не только в Украине. Сейчас он прибавил еще и в игре ногами. Винить Пятова нельзя ни в первом, но во втором пропущенном мяче. Вратарь Шахтера все читал на поле, подчищал огрехи центральных защитников. Если бы не такая вот игра Андрея, число прямых угроз владениям горняков увеличилось бы вдвое.

— Сане стал главной головной болью для Шахтера?

— Он, на удивление, допустил много брака в первом тайме, хотя имел отличные голевые моменты. Главное, что обеспечил Сане — скоростную игру на флангах и своевременные передачи в штрафную Шахтера, что всегда опасно.

— Как показала игра, оборона Манчестер Сити не идеальна. Чего не хватило горнякам, чтобы забить?

— С одним нападающим очень сложно пройти защитные порядки такой команды, как Манчестер Сити. К тому же, не совсем удачно сыграл в этом матче Марлос, который и с Наполи действовал не лучшим образом.

— Как оцените игру обороны Шахтера — второй гол в ворота Пятова назревал?

— Если абстрагироваться от счета, то нужно вспомнить, что Манчестер Сити имел много моментов, чтобы забить. Горняки пропустили всего два мяча, что уже неплохо. Однако, в целом, считаю, Шахтер провел хороший поединок, мне его игра понравилась.

— В чем все-таки разница между командами?

— В скорости плюс в индивидуальном мастерстве каждого исполнителя. У Шахтера на уровне сыграли только бразильцы, а все остальные… Скажу лишь, что усилий четырех-пяти футболистов мало, чтобы побеждать в Манчестере. Как я говорил выше, у кого игра откровенно не вышла — это Марлоса. Других горняков не хочется в чем-то упрекать. Повторюсь, учитывая силу соперника, меня выступление Шахтера порадовало.

— Кто, по-вашему, заслужил звание лучшего игрока матча в Манчестере?

— Де Брюйне, который выполнил огромный объем работы, забил важный гол, и у которого исполнение было на высочайшем уровне. Кевин особо выделялся на фоне неважной игры лидера Манчестер Сити Давида Сильвы. Также могу отметить Фернандиньо, совершившего много перехватов и выполнившего всю черновую работу.

Богдан ЛЕОНЧУК