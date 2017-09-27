КОНТЕ: «Челси попытается остановить доминирование испанских клубов»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Атлетико» — очень сильная команда, у которой богатый опыт в этом турнире. Последние несколько лет они проводили отличные сезоны в Лиге чемпионов и дважды доходили до финала, а это непросто, так могут не все команды. Это значит, что они сильны, у них отличный тренер, прекрасная организация, и, конечно, мы должны играть внимательно».



В прошлом сезоне «Челси» не играл в этом турнире, так что мы рады снова вернуться, но мы отлично знаем, что завтра нам предстоит встретиться с очень сильным противником.



В каждом матче мы должны выходить на поле с желанием победить. Я смотрел матч «Атлетико» с «Ромой», и они играли очень хорошо, может быть, даже заслуживали победы. Мы играли против «Карабаха» и тоже провели отличный матч, а завтра будет важная встреча для обеих команд. Нам необходимо играть в свой футбол, но проявить уважение к «Атлетико». В этом сезоне мы горим энтузиазмом и желанием показать, что мы заслуживаем участия в этом турнире.

Последние несколько лет в этом турнире и в Лиге Европы, если не считать прошлый сезон, испанские команды доминировали. Это значит, что эти команды сильны и имеют богатый опыт в этом турнире. Мы должны попытаться изменить эту традицию», – сказал Конте.

Поединок «Атлетико» – «Челси» состоится сегодня, 27 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.