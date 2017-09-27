НЕСЕНЮК: Гвардіола і Фонсека зберегли Зінченка і Коваленка для збірної

Відомий журналіст, співробітник ФК «Динамо» Микола Несенюк поділився враженнями від учорашнього матчу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» – «Шахтар» (2:0).

«Хосеп Гвардіола показав себе вчора справжнім джентльменом. Міг же він з перших хвилин гри проти «Шахтаря» випустити на поле Олександра Зінченка (Не міг. Зінченко не потрапив у заявку «Манчестер Сіті» на груповий етап Ліги чемпіонів – прим. Sport.ua). І тоді від того «Шахтаря» мокрого місця би не залишилось.

Але тренер «Манчестер Сіті» не захотів принижувати великий клуб, який виховав таку суперзірку як Зінченко. Не став псувати тренерську біографію своєму донецькому колезі, вигравши послабленим відсутністю Зінченка складом лише 2:0.

Але і Паоло Фонсека не відстав і теж проявив джентльменські якості. Міг же випустити з перших хвилин Віктора Коваленка, на якому вже другий рік тримається національна збірна України, і за яким стоїть черга покупців із європейських суперклубів із сотнями мільйонів наготові. Але не став псувати біографію Гвардіолі, зігравши 90 хвилин без свого найкращого гравця.

Так і розійшлися два джентльмена у Манчестері. Зберегли для збірної України двох найцінніших гравців, які могли зазнати травм у двобої між «Манчестер Сіті» та «Шахтарем». Тренер національної збірної України – теж джентльмен. Але, на жаль, ще не такий, як Гвардіола та Фонсека», – написав Несенюк на своїй сторінці у Facebook.