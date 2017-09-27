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НЕСЕНЮК: Гвардіола і Фонсека зберегли Зінченка і Коваленка для збірної

Відомий журналіст з іронією висловився про поєдинок «Манчестер Сіті» - «Шахтар»

  • 27.09.2017 14:24
  • 2135 просмотров
  • 43 комментария
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Sport.ua. Микола Несенюк
© Sport.ua. Микола Несенюк

Відомий журналіст, співробітник ФК «Динамо» Микола Несенюк поділився враженнями від учорашнього матчу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» – «Шахтар» (2:0).

«Хосеп Гвардіола показав себе вчора справжнім джентльменом. Міг же він з перших хвилин гри проти «Шахтаря» випустити на поле Олександра Зінченка (Не міг. Зінченко не потрапив у заявку «Манчестер Сіті» на груповий етап Ліги чемпіонів – прим. Sport.ua). І тоді від того «Шахтаря» мокрого місця би не залишилось.

Але тренер «Манчестер Сіті» не захотів принижувати великий клуб, який виховав таку суперзірку як Зінченко. Не став псувати тренерську біографію своєму донецькому колезі, вигравши послабленим відсутністю Зінченка складом лише 2:0.

Але і Паоло Фонсека не відстав і теж проявив джентльменські якості. Міг же випустити з перших хвилин Віктора Коваленка, на якому вже другий рік тримається національна збірна України, і за яким стоїть черга покупців із європейських суперклубів із сотнями мільйонів наготові. Але не став псувати біографію Гвардіолі, зігравши 90 хвилин без свого найкращого гравця.

Так і розійшлися два джентльмена у Манчестері. Зберегли для збірної України двох найцінніших гравців, які могли зазнати травм у двобої між «Манчестер Сіті» та «Шахтарем». Тренер національної збірної України – теж джентльмен. Але, на жаль, ще не такий, як Гвардіола та Фонсека», – написав Несенюк на своїй сторінці у Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    belish
      belish, 27.09.2017 16:53
    +2
    kvlad200760, 27.09.2017 14:39
    Это чувак из пресс-службы Динамо!!!Теперь понятно почему фаны в своем большинстве так выражаются?Откуда им взять культуру общения когда пресслужба любимого клуба такая?
    Все сказал по делу, даже нет смысла что то говорить.
    Откуда у дынамы культура общение, дынама это же символ совка, тупого и бестолкового. Я бы пропустил мимо ушей его комментарии если бы он был журналистом, а так "представитель самого титулованного клуба".
    Хотя даже леоненко не так говно на вентилятор бросает как этот.
    Ссылка
    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 27.09.2017 17:10
    0
    WADO 1976, 27.09.2017 15:11
    Уровень динамовских журналистов сразу виден ! Зинченко даже не заявлен на ЛЧ ,а у Несенюха он мог выйти в старте ! Клоун ! Впрочем какой клуб - такие и журналисты ,обслуживающие интересы этого клуба ! Шахов ,Франков ,Линник и Несенюх ! Все как на подбор ! Сегодня Несенюх первым пукнул ! Видно вчера меньше всех напился ,или первым опохмелился !

    Шахов и особенно Франков - просто боги журналистики в сравнении с напомаженным дениской и всякими бурбасами
    Ссылка
    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 27.09.2017 17:12
    0
    belish, 27.09.2017 16:53
    kvlad200760, 27.09.2017 14:39
    Это чувак из пресс-службы Динамо!!!Теперь понятно почему фаны в своем большинстве так выражаются?Откуда им взять культуру общения когда пресслужба любимого клуба такая?

    Все сказал по делу, даже нет смысла что то говорить.Откуда у дынамы культура общение, дынама это же символ совка, тупого и бестолкового. Я бы пропустил мимо ушей его комментарии если бы он был журналистом, а так "представитель самого титулованного клуба". Хотя даже леоненко не так говно на вентилятор бросает как этот.

    Динамо - символ украинского футбола. А не допинговых скандалов, как некоторые
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