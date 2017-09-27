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Жуниор МОРАЕС: «В Белград едем за победой»

Главное — успех команды, считает нападающий «Динамо»

  • 27.09.2017 14:18
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ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
© ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес

В среду киевское «Динамо» отправилось в Белград на поединок второго тура группового этапа Лиги Европы против «Партизана». В «Борисполе» ожиданиями от матча поделился форвард «Динамо» Жуниор Мораес.

- Жуниор, «Динамо» в Белграде должно выиграть или не проиграть?
- Едем за победой. Но это футбол, посмотрим, как будет складываться.

- Что знаете о «Партизане»?
- Пока немного. Знаю у них вратаря, полузащитника из Бразилии, форвард есть хороший.

- Камерунец?
- Да. Но по фамилиям нет, простите, не назову. Сегодня будем их разбирать.

- Какая команда лучшая, фаворит в этой группе Лиге Европы?
(Подошедший Максим Коваль подключился: «Динамо, конечно!». И Жуниор с улыбкой указал на вратаря: мол, полностью согласен).

- На какой позиции вам лучше играть: центрфорвард или второй нападающий?
- Играть. Мне лучше – играть. Тренеру решать где меня использовать, и я готов приносить пользу и впереди, и оттянутым.

- А забивать?
- Для голов лучше быть первым форвардом. Но повторюсь, мне все равно, позиция для меня второстепенна, важен успех команды.

Источник — Сегодня Спорт

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