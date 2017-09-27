Динамо U-19 сыграет против Интера в плей-офф чемпионов Юношеской лиги

«Динамо» U-19 сыграет против сверстников из «Интера» в первом матче плей-офф чемпионов в Юношеской лиге УЕФА.
Встреча пройдет в пригороде Милана на «Stadio Ernesto Breda». Начало – в 15.00.
Напомним, что 8 лучших из 32 команд плей-офф чемпионов попадут в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, где сыграют против восьми обладателей вторых мест в группах пути Лиги чемпионов. Победители групп попадают в 1/8 финала напрямую.
Источник — Sport.ua
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