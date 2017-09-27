ФЕРНАНДИНЬО: «Шахтер играет очень-очень хорошо»

Игрок «Манчестер Сити», экс-футболист «Шахтера» Фернандиньо поделился впечатлениями о встрече «горожан» с «горняками» на «Этихаде» (2:0).
- Как мне «Шахтер»? Отлично. Они очень хорошо играют, контролируют мяч. У них есть много хороших футболистов. Сегодня мы набрали очень важные три очка. Сейчас «горняки» могут выиграть матч у «Фейенорда», потому что «Шахтер» играет очень-очень хорошо. Меня это очень радует. У меня там много друзей.
- Знаю, что ты хотел сыграть против «Шахтера»...
- После четырех лет это было впервые. Я был рад. Потому что там у меня есть много друзей, которые играли со мной: Степаненко, Тайсон, Пятов, Исмаили. Это хорошо, когда мы можем встречаться.
Источник — ТК Футбол
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