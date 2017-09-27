УЕФА открыл дело против Спартака после матча с Ливерпулем

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении российского «Спартака» по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
УЕФА открыл дела по трем нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники, несогласованные баннеры и кричалки, а также блокировка лестничных проходов. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный инцидент 19 октября.
Встреча состоялась во вторник в Москве и завершилась со счетом 1:1. В ходе встречи на секторе болельщиков «Спартака» было зажжено несколько дымовых шашек. Ранее УЕФА наказал «Спартак» закрытием фанатских секторов на выездном матче против испанской «Севильи» из-за применения петард, одна из которых была запущена в арбитра встречи, в первом матче группового этапа против словенского «Марибора» (1:1). Кроме того, московский клуб был оштрафован на €60 тысяч.
Согласно дисциплинарному регламенту УЕФА, за каждую зажженную единицу пиротехники клубу, чьи болельщики ее использовали, положен штраф в размере €500. Если это нарушение не первое, штраф увеличивается в полтора раза.
Источник — ТАСС
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Но только не НОРМАЛЬНАЯ НАЦИЯ!))) им не привыкать!)))
Даже не удивлен этой новостью!)))
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