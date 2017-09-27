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УЕФА открыл дело против Спартака после матча с Ливерпулем

Фанаты московского клуба использовали пиротехнику и вывесили несогласованные баннеры

  • 27.09.2017 13:52
  • 602 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении российского «Спартака» по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА открыл дела по трем нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники, несогласованные баннеры и кричалки, а также блокировка лестничных проходов. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный инцидент 19 октября.

Встреча состоялась во вторник в Москве и завершилась со счетом 1:1. В ходе встречи на секторе болельщиков «Спартака» было зажжено несколько дымовых шашек. Ранее УЕФА наказал «Спартак» закрытием фанатских секторов на выездном матче против испанской «Севильи» из-за применения петард, одна из которых была запущена в арбитра встречи, в первом матче группового этапа против словенского «Марибора» (1:1). Кроме того, московский клуб был оштрафован на €60 тысяч.

Согласно дисциплинарному регламенту УЕФА, за каждую зажженную единицу пиротехники клубу, чьи болельщики ее использовали, положен штраф в размере €500. Если это нарушение не первое, штраф увеличивается в полтора раза.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    LFC-WIN
    online
    LFC-WIN, 27.09.2017 14:04
    0
    Штраф в размере €500 - это, конечно, впечатляет)
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    P0rТuGaL
    online
      P0rТuGaL, 27.09.2017 14:10
    +1
    Полуазиаты всегда были проблемой для Европы!))) потому что у них менталитет такой!)) она сами не знают кто они, азиаты, буряты, хачи, осетины, армяне,татары... )))
    Но только не НОРМАЛЬНАЯ НАЦИЯ!))) им не привыкать!)))
    Даже не удивлен этой новостью!)))
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