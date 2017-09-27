Артем ФРАНКОВ: «Если Марлос получил паспорт — немедленно в сборную»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал принятие полузащитником «Шахтера» Марлосом украинского гражданства.
«Если Марлос действительно получил украинский паспорт — немедленно в сборную», — написал Франков в своей конференции.
Ранее сообщалось, что Марлос получил украинское гражданство и теперь ждет документов из ФИФА, необходимых для выступления за сборную Украины.
Источник — MatchDay
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