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Артем ФРАНКОВ: «Если Марлос получил паспорт — немедленно в сборную»

Член исполкома ФФУ поделился мнением о перспективах натурализованного бразильца

  • 27.09.2017 13:30
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал принятие полузащитником «Шахтера» Марлосом украинского гражданства.

«Если Марлос действительно получил украинский паспорт — немедленно в сборную», — написал Франков в своей конференции.

Ранее сообщалось, что Марлос получил украинское гражданство и теперь ждет документов из ФИФА, необходимых для выступления за сборную Украины.

Источник — MatchDay

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