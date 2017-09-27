Английские СМИ: «Фернандиньо — лучший игрок матча с Шахтером»

Английские СМИ не оставили без внимания победу «Манчестер Сити» над «Шахтером» (2:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

The Times отдает должное действиям Фернандиньо, игравшего против своего бывшего клуба: «Кевин де Брeйне и Рахим Стерлинг стали главными героями матча благодаря голам, однако стоит также отметить вратаря Эдерсона, а также Фернандиньо, который не позволял гостям создавать опасные момент. Партнеры должны быть благодарны Фернандиньо за его умение выбирать позицию и выдержку».

The Guardian также хвалит игру Фернандиньо и нового вратаря «Сити»: «Фернандинью относится к игрокам, которые редко удостаиваются заслуженных почестей. Что касается Эдерсона, то благодаря ему команда стала более уверенной в себе, чем это было при Клаудио Браво».

Издание отмечает, что умная и резкая игра «Шахтера» в пас в первом тайме привела к тому, что наставник «Сити» Хосеп Гвардиола своем поведением в технической зоне порой походил на эксцентричного Луи ван Галя.

Газета Manchester Evening News лучшим игроком матча назвала Фернандиньо. «Его действия в обороне в первом тайме стали основой для голов после перерыва, - считает издание, которое также отдает должное наставнику. - Это уже совсем не та команда, которая выиграла свой первый трофей под началом Гвардиолы. Прошедший матч стал очередным доказательством этого. Пригласив в команду Эдерсона, Гвардиола получил вратаря, который уверенно командует обороной, сводит на нет опасные моменты и вселяет уверенность в остальных. Что касается линии нападения, то она сейчас сравнима с лучшими командами Европы, и также таким талантливым игрокам, как Стерлинг и Бернарду, приходится начинать матчи на скамейке запасных».