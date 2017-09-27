ШЕПЕЛЕВ: «Нужно побеждать, чтобы выйти из группы с первого места»

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев перед отлетом в Белград на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с сербским «Партизаном» поделился своим мнением о предстоящей встрече:

- Настроение боевое. Мы выиграли первый матч у «Скендербеу», нужно продолжать побеждать, чтобы с первого места выйти из группы. Эта наша главная цель.

- Какие сильные и слабые стороны у «Партизана» успели заметить?

- У них взрослая, опытная команда, футболисты много играют на высоком уровне. Нас, конечно, ждет непростой поединок, но, уверен, будет хорошая игра. В балканских командах все футболисты с характером. Думаю, будет много борьбы, кто ее выиграет, тот и станет победителем в матче.

- После неудачного поединка чемпионата Украины с «Вересом» чувствуете спортивную злость?

- Всегда нужно ставить максимальные цели завоевывать только первые места, и не важно, хорошо или плохо завершился предыдущий поединок - нужно побеждать в каждом следующем матче.

- Как относитесь к тому, что матч пройдет при пустых трибунах?

- Без болельщиков всегда неприятно играть, но, учитывая, что мы выступаем на выезде, думаю, этот фактор нам на руку, ведь все знают, насколько шумные сербские фаны.

- «Партизан» дома будет играть первым номером?

- Думаю, да. Хозяева обычно всегда так делают.